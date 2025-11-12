Его называют «новым Фаберже» Петербурга, и вы поймёте почему, увидев эти шедевры

В городе, где Музей Фаберже давно стал туристическим магнитом, появился ещё один адрес для любителей ювелирного искусства. На Петроградской стороне работает Музей пасхальных яиц Андрея Ананова — мастера, которого называют "новым Фаберже".
Мастер и мастерская
Андрей Георгиевич Ананов — петербургский художник-ювелир, с конца 1980-х руководит собственной мастерской. Его работы опираются на традиции русской школы: горячая эмаль, филигрань, тонкая мозаика, камни и металл в классических сочетаниях.
Работы Андрея Ананова находятся в частных и музейных коллекциях по всему миру.Его творчество отмечено рядом международных наград, в том числе премией Французской академии искусств «Серебряный лев» и Большой золотой медалью Италии.
Петербургское продолжение традиции
Теперь его лучшие творения можно увидеть в Музее пасхальных яиц Андрея Ананова — на улице Мичуринской, 7.
В особняке, похожем на миниатюрный замок, представлены десятки уникальных яиц, миниатюр и ювелирных композиций. Среди экспонатов — пасхальные яйца, часы-яйца, броши, декоративные композиции и портреты, выполненные в технике ювелирной мозаики.
Посетители могут увидеть, как рождается ювелирное чудо: рядом с выставочными залами находится действующая мастерская, где по-прежнему работают ученики мастера.