Опубликовано: 12 ноября 2025 12:15
Музей пасхальных яиц Андрея Ананова
Его называют «новым Фаберже» Петербурга, и вы поймёте почему, увидев эти шедевры
В городе появился музей ювелира, чьи работы называют продолжением русской школы Фаберже.

В городе, где Музей Фаберже давно стал туристическим магнитом, появился ещё один адрес для любителей ювелирного искусства. На Петроградской стороне работает Музей пасхальных яиц Андрея Ананова — мастера, которого называют "новым Фаберже".

Мастер и мастерская

Андрей Георгиевич Ананов — петербургский художник-ювелир, с конца 1980-х руководит собственной мастерской. Его работы опираются на традиции русской школы: горячая эмаль, филигрань, тонкая мозаика, камни и металл в классических сочетаниях.

Работы Андрея Ананова находятся в частных и музейных коллекциях по всему миру.Его творчество отмечено рядом международных наград, в том числе премией Французской академии искусств «Серебряный лев» и Большой золотой медалью Италии.

Петербургское продолжение традиции

Теперь его лучшие творения можно увидеть в Музее пасхальных яиц Андрея Ананова — на улице Мичуринской, 7.

В особняке, похожем на миниатюрный замок, представлены десятки уникальных яиц, миниатюр и ювелирных композиций. Среди экспонатов — пасхальные яйца, часы-яйца, броши, декоративные композиции и портреты, выполненные в технике ювелирной мозаики.

Посетители могут увидеть, как рождается ювелирное чудо: рядом с выставочными залами находится действующая мастерская, где по-прежнему работают ученики мастера.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
