Полет нормальный… но без интернета: почему возвращенцы из-за границы останутся «оффлайн»

Владельцев российских сим-карт, возвращающихся из-за границы, в ближайшее время ожидает неприятный сюрприз: в течение 24 часов после приезда они не смогут воспользоваться мобильным интернетом и SMS.

Период «охлаждения» затронет и тех, кто не пользовался российским номером более трех дней.

Цели этих мер, озвученные властями как обеспечение безопасности в контексте атак беспилотников, вызывают множество вопросов и недоумение у экспертов.

«Просто не понимаю, в чем причина»: эксперт о новой мере

«Просто не понимаю, в чем причина такого решения», — делится своим удивлением Александр Власов, эксперт в области информационной безопасности.

Его комментарии порталу «Городовой» рисуют картину возможных бытовых неудобств, которые могут возникнуть у вернувшихся пассажиров.

«Придется вам, понимаете, прилетев в любой аэропорт, в любом городе, идти на стойку к местному таксопарку и втридорога вместо того, чтобы за нормальную цену ехать на Яндексе, ехать на местном аэропортовом такси», — описывает он одну из возможных ситуаций.

Однако, Власов отмечает, что блокировка касается только мобильного интернета и SMS.

«Можно позвонить по мобильной связи. Мобильная связь-то будет доступна», — уточняет эксперт.

Это означает, что связь для звонков сохранится, но интернет-сервисы будут недоступны.

Безопасность или ущемление прав?

Официальное обоснование временной блокировки мобильного интернета и SMS — обеспечение безопасности.

Власти утверждают, что сим-карты могут использоваться при атаках беспилотников для «предметного нацеливания». Эта мера, по их словам, направлена на предотвращение потенциальных угроз.

«Ну, наверное, у наших спецслужб есть какая-то статистика, что и как. Наверное, это не на ровном месте. Наверное, не для того, чтобы нас ущемить», — предполагает Александр Власов, пытаясь найти логическое объяснение столь радикальным мерам.

Однако, отсутствие детальных разъяснений и кажущаяся неэффективность блокировки именно на 24 часа, а не на более длительный период, оставляют много вопросов.

Что делать людям? Подготовка — ключ к спокойствию

В условиях неопределенности и потенциальных неудобств, лучшая стратегия — подготовка. Эксперты советуют:

Заранее сохранить контакты: Перед поездкой за границу убедиться, что важные номера телефонов (такси, близкие, экстренные службы) сохранены не только в памяти телефона, но и записаны где-то еще (например, в блокноте).

Изучить местные сервисы: Заранее изучить возможности местного такси или других транспортных сервисов, чтобы быть готовым к их использованию в случае необходимости.

Несмотря на официальное обоснование, многие пользователи испытывают недоумение и опасения относительно таких ограничений. Будет ли эта мера эффективной и как она повлияет на жизнь граждан, покажет время.