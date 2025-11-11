Главный сюрприз моды 2025 — гольфы: какие вещи нужно использовать для модных образов в 2025 году

Многие модные тенденции помогут обновить осенний гардероб в 2025 году. Ключевым моментом станет популярность вязаных гольфов, которые уже обрели широкое признание. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и специалист по моде Марина Холкина.
Она также подчеркнула значение выбора подходящих форм и фасонов. Среди главных рекомендаций — использование вещей одного цвета, например, полностью чёрного наряда. По её словам, такой подход создаёт гармоничный и элегантный образ.
Дизайнер советует обратить внимание на клетчатые ткани, которые остаются важным элементом этого сезона. Холкина отмечает, что клетка — один из ведущих узоров ближайшей осени.
Кроме того, она считает необходимыми элементы многослойности и грамотный подбор аксессуаров, чтобы внешний вид был более интересным.
Среди одежды стилист отмечает также поло и брюки-клёш. Она подчёркивает их способность визуально удлинять силуэт и придавать образу женственность. Особенно стильно смотрятся модели из вельвета, которые хорошо подходят для холодной погоды.
