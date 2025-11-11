Городовой / Город / Главный сюрприз моды 2025 — гольфы: какие вещи нужно использовать для модных образов в 2025 году
Главный сюрприз моды 2025 — гольфы: какие вещи нужно использовать для модных образов в 2025 году

Опубликовано: 11 ноября 2025 22:58
Актуальный крой и тщательно выбранные формы считаются ключевыми элементами современного стиля.

Многие модные тенденции помогут обновить осенний гардероб в 2025 году. Ключевым моментом станет популярность вязаных гольфов, которые уже обрели широкое признание. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и специалист по моде Марина Холкина.

Она также подчеркнула значение выбора подходящих форм и фасонов. Среди главных рекомендаций — использование вещей одного цвета, например, полностью чёрного наряда. По её словам, такой подход создаёт гармоничный и элегантный образ.

Дизайнер советует обратить внимание на клетчатые ткани, которые остаются важным элементом этого сезона. Холкина отмечает, что клетка — один из ведущих узоров ближайшей осени.

Кроме того, она считает необходимыми элементы многослойности и грамотный подбор аксессуаров, чтобы внешний вид был более интересным.

Среди одежды стилист отмечает также поло и брюки-клёш. Она подчёркивает их способность визуально удлинять силуэт и придавать образу женственность. Особенно стильно смотрятся модели из вельвета, которые хорошо подходят для холодной погоды.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга стали чаще приобретать ушанки. Головные уборы вновь набирают популярность.

Юлия Аликова
Город
