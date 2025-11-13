Городовой / Город / Сюрприз для многодетных семей: в Петербурге удостоверение переедет в «цифру» уже в ноябре
Сюрприз для многодетных семей: в Петербурге удостоверение переедет в «цифру» уже в ноябре

Опубликовано: 13 ноября 2025 09:30
Global Look Press / Vladimir Baranov

В Санкт-Петербурге определены сроки выдачи электронных удостоверений для многодетных семей.

В Санкт-Петербурге с 20 ноября вводится возможность оформления электронного удостоверения для семей с тремя и более детьми.

До этого времени было необходимо предъявлять все документы лично в районном отделе социальной защиты, что занимало значительное время. Теперь оформить и получить удостоверение можно будет онлайн через портал государственных услуг.

Депутат городского парламента Ольга Штанникова отметила, что процесс станет заметно проще для родителей.

По её словам, ранее большое количество обращений объяснялось продолжительным согласованием процедуры. Обновленный порядок исключит необходимость посещать ведомства лично, сообщает ДП.

Кроме изменений в порядке оформления удостоверения, с этого года многодетные семьи получили ещё одну значимую меру поддержки.

Для родителей, у которых начиная с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года появится третий или последующий ребёнок, предусмотрена финансовая помощь на погашение ипотечного кредита.

Автор:
Юлия Аликова
Город
