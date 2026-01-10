Городовой / Город / Смертельное увлечение: после трагедии с подростком-зацепером следователи ищут виновных
Смертельное увлечение: после трагедии с подростком-зацепером следователи ищут виновных

Опубликовано: 10 января 2026 16:37
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Подмосковье 8 января ребенок скончался после падения с поезда на железнодорожные пути.

В Ленинградской области начато уголовное производство в связи с гибелью пятнадцатилетнего юноши, который занимался зацепингом.

Следственный отдел на транспорте регионального управления Следственного комитета квалифицировал произошедшее по части второй статьи 263 УК РФ, предполагающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Информация об этом поступила из пресс-службы ведомства.

Трагедия произошла вечером 8 января 2026 года на перегоне между Рощино и Каннельярви в Выборгском направлении Октябрьской железной дороги.

Подросток, увлекавшийся опасным способом передвижения вне кабин вагона, оказался между составами электропоезда «Ласточка», который следовал из Санкт-Петербурга в Выборг.

Во время движения молодой человек сорвался и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств случившегося. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение причин и факторов, приведших к трагедии.

Ведомство обращается к гражданам с настоятельной просьбой строго придерживаться правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Особое внимание уделяется тому, чтобы подобные несчастные случаи не повторялись в будущем.

Автор:
Юлия Аликова
Город
