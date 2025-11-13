Забытые технологии: как предки добивались ослепительной улыбки без стоматологов

Распространенное заблуждение о том, что культура ухода за полостью рта пришла в Россию лишь с петровскими реформами, давно пора развенчать.
Многие историки и культурологи традиционно связывают появление регулярной гигиены зубов в русском обиходе с указами Петра Великого, который, вернувшись из знаменитого европейского путешествия, якобы заставил своих подданных перенимать западные привычки ухода за собой.
Береста, травы и “Домострой”: первые шаги к здоровым зубам
Археологические находки и письменные источники убедительно свидетельствуют: задолго до XVIII века предки разработали собственную, весьма эффективную систему ухода за зубами, основанную на доступных природных материалах и веками проверенных методиках.
Более того, русская традиция гигиены рта имела свои уникальные особенности, отличавшие ее от европейских практик того времени.
Если обратиться к берестяным грамотам Новгорода XI-XV веков, можно обнаружить упоминания о различных средствах для поддержания свежести дыхания и чистоты зубов.
В «Домострое», знаменитом памятнике русской литературы XVI века, содержатся рекомендации по уходу за полостью рта, включая регулярное полоскание отварами трав и использование определенных природных веществ для очищения зубов от налета.
Целебная сила природы: отвары, порошки и русские лечебники
Интересный факт: старинные русские лечебники содержат десятки рецептов средств для укрепления зубов и десен.
Например, в рукописном «Прохладном вертограде» — популярном на Руси медицинском трактате XVI-XVII веков — целый раздел посвящен зубным проблемам и способам их решения.
Среди рекомендуемых средств встречаются настои шалфея, отвары коры дуба, порошки из высушенных целебных трав.
Изучение останков людей, живших на территории России в допетровскую эпоху, показывает, что состояние зубов у многих из них было на удивление хорошим для того времени, когда не существовало современной стоматологии.
Особенно это касается сельских жителей, чей рацион включал больше грубой, натуральной пищи и меньше очищенных продуктов, способствующих развитию кариеса.
Пчелиная аптека: забрус и прополис как основа гигиены
Центральное место в традиционной русской системе ухода за зубами занимали продукты пчеловодства.
Особенно важную роль играл забрус — малоизвестный сегодня пчелиный продукт, который представляет собой срезанные восковые крышечки, которыми пчелы запечатывают ячейки с медом.
«Наши предки обнаружили, что регулярное жевание забруса эффективно очищает зубы от остатков пищи, предотвращает образование зубного налета и освежает дыхание», — отмечают исследователи.
Помимо забруса, широко использовался и чистый прополис — еще один продукт пчеловодства, известный своими мощными антибактериальными свойствами.
«Небольшие кусочки прополиса жевали при воспалении десен и зубной боли», — гласят старинные записи.
Настойка прополиса служила эффективным средством для полоскания рта при различных инфекциях.
От золы до лиственницы: древние методы отбеливания и чистки
На Руси белизна зубов считалась не просто косметическим достоинством, но и важным показателем здоровья человека.
«В разных регионах России существовали собственные рецепты для придания зубам белизны», — говорится в исторических исследованиях.
Один из наиболее распространенных методов — использование золы, в особенности полученной при сжигании отрубей.
Другим важным природным средством для ухода за зубами была сера лиственницы (или лиственничная живица).
«Жевание лиственничной смолы не только механически очищало зубы, но и нормализовало кислотно-щелочной баланс в полости рта, что препятствовало развитию кариеса», — подтверждают этнографы.
Эволюция зубной щетки на Руси также впечатляет. Первыми “зубными щетками” служили веточки различных деревьев, а позднее — ткань, намотанная на палец.
«Такие «жеваные» зубочистки обеспечивали лучший контакт с поверхностью зубов и более тщательное удаление налета», — отмечают эксперты.
Таким образом, представление о том, что русские люди до Петра I не заботились о чистоте зубов, является историческим мифом.
Реформы Петра не столько ввели саму практику ухода за полостью рта, сколько привнесли в нее некоторые европейские элементы.