Забытые технологии: как предки добивались ослепительной улыбки без стоматологов

Действительно, Петр Великий рекомендовал боярам использовать толчёный мел для очищения зубов, но это вовсе не означает, что до него русский народ не заботился о чистоте ротовой полости.

Распространенное заблуждение о том, что культура ухода за полостью рта пришла в Россию лишь с петровскими реформами, давно пора развенчать.

Многие историки и культурологи традиционно связывают появление регулярной гигиены зубов в русском обиходе с указами Петра Великого, который, вернувшись из знаменитого европейского путешествия, якобы заставил своих подданных перенимать западные привычки ухода за собой.

Береста, травы и “Домострой”: первые шаги к здоровым зубам

Археологические находки и письменные источники убедительно свидетельствуют: задолго до XVIII века предки разработали собственную, весьма эффективную систему ухода за зубами, основанную на доступных природных материалах и веками проверенных методиках.

Более того, русская традиция гигиены рта имела свои уникальные особенности, отличавшие ее от европейских практик того времени.

Если обратиться к берестяным грамотам Новгорода XI-XV веков, можно обнаружить упоминания о различных средствах для поддержания свежести дыхания и чистоты зубов.

В «Домострое», знаменитом памятнике русской литературы XVI века, содержатся рекомендации по уходу за полостью рта, включая регулярное полоскание отварами трав и использование определенных природных веществ для очищения зубов от налета.

Целебная сила природы: отвары, порошки и русские лечебники

Интересный факт: старинные русские лечебники содержат десятки рецептов средств для укрепления зубов и десен.

Например, в рукописном «Прохладном вертограде» — популярном на Руси медицинском трактате XVI-XVII веков — целый раздел посвящен зубным проблемам и способам их решения.

Среди рекомендуемых средств встречаются настои шалфея, отвары коры дуба, порошки из высушенных целебных трав.

Изучение останков людей, живших на территории России в допетровскую эпоху, показывает, что состояние зубов у многих из них было на удивление хорошим для того времени, когда не существовало современной стоматологии.

Особенно это касается сельских жителей, чей рацион включал больше грубой, натуральной пищи и меньше очищенных продуктов, способствующих развитию кариеса.

Пчелиная аптека: забрус и прополис как основа гигиены

Центральное место в традиционной русской системе ухода за зубами занимали продукты пчеловодства.

Особенно важную роль играл забрус — малоизвестный сегодня пчелиный продукт, который представляет собой срезанные восковые крышечки, которыми пчелы запечатывают ячейки с медом.

«Наши предки обнаружили, что регулярное жевание забруса эффективно очищает зубы от остатков пищи, предотвращает образование зубного налета и освежает дыхание», — отмечают исследователи.

Помимо забруса, широко использовался и чистый прополис — еще один продукт пчеловодства, известный своими мощными антибактериальными свойствами.

«Небольшие кусочки прополиса жевали при воспалении десен и зубной боли», — гласят старинные записи.

Настойка прополиса служила эффективным средством для полоскания рта при различных инфекциях.

От золы до лиственницы: древние методы отбеливания и чистки

На Руси белизна зубов считалась не просто косметическим достоинством, но и важным показателем здоровья человека.

«В разных регионах России существовали собственные рецепты для придания зубам белизны», — говорится в исторических исследованиях.

Один из наиболее распространенных методов — использование золы, в особенности полученной при сжигании отрубей.

Другим важным природным средством для ухода за зубами была сера лиственницы (или лиственничная живица).

«Жевание лиственничной смолы не только механически очищало зубы, но и нормализовало кислотно-щелочной баланс в полости рта, что препятствовало развитию кариеса», — подтверждают этнографы.

Эволюция зубной щетки на Руси также впечатляет. Первыми “зубными щетками” служили веточки различных деревьев, а позднее — ткань, намотанная на палец.

«Такие «жеваные» зубочистки обеспечивали лучший контакт с поверхностью зубов и более тщательное удаление налета», — отмечают эксперты.

Таким образом, представление о том, что русские люди до Петра I не заботились о чистоте зубов, является историческим мифом.

Реформы Петра не столько ввели саму практику ухода за полостью рта, сколько привнесли в нее некоторые европейские элементы.