Полсотни работающих автоматов: музей советских игр в Петербурге

В самом центре Петербурга есть место, где оживает атмосфера пионерлагерей, кинотеатров и домов культуры. Музей советских игровых автоматов хранит десятки редких аппаратов, выпущенных в СССР с середины 1970-х годов, и позволяет сыграть на них снова — с той же самой 15-копеечной монетой.

История

Музей появился в 2007 году, когда трое выпускников Московского политеха решили сохранить автоматы из детства. Всё началось с поиска "Морского боя" — легендарного аппарата, на котором мечтали играть у себя дома. Но вместо одного автомата нашлась целая коллекция.

Первые экземпляры откапывали на свалках, в заброшенных лагерях и парках. Большинство попадало в музей в нерабочем состоянии, и из трёх сломанных приходилось собирать один.

Постепенно собрание росло, а в 2013 году филиал открылся в Санкт-Петербурге, на Конюшенной площади, в здании бывших царских конюшен.

Коллекция

Сегодня в петербургском филиале работает более 50 автоматов. Среди них знакомые многим "Морской бой", "Городки", "Авторалли-М", "Сафари", "Футбол". Есть автоматы для размена монет и аппарат с газированной водой.

Все они производились на оборонных заводах по заказу "СоюзАттракциона". Иногда это были копии зарубежных образцов, иногда — полностью оригинальные разработки, как "Городки".

Сегодня

Музей работает как интерактивная площадка: сюда приходят и те, кто помнит автоматы с детства, и те, кто впервые пробует сыграть в "Сафари" или "Футбол". Атмосфера советского досуга стала здесь частью городской памяти.