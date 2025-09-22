Городовой / Город / Полсотни работающих автоматов: музей советских игр в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Полсотни работающих автоматов: музей советских игр в Петербурге

Опубликовано: 22 сентября 2025 19:45
Музей советских игровых автоматов
Полсотни работающих автоматов: музей советских игр в Петербурге
Городовой ру

Каждый аппарат сохранил подлинные звуки, экраны и монетоприёмники.

В самом центре Петербурга есть место, где оживает атмосфера пионерлагерей, кинотеатров и домов культуры. Музей советских игровых автоматов хранит десятки редких аппаратов, выпущенных в СССР с середины 1970-х годов, и позволяет сыграть на них снова — с той же самой 15-копеечной монетой.

История

Музей появился в 2007 году, когда трое выпускников Московского политеха решили сохранить автоматы из детства. Всё началось с поиска "Морского боя" — легендарного аппарата, на котором мечтали играть у себя дома. Но вместо одного автомата нашлась целая коллекция.

Первые экземпляры откапывали на свалках, в заброшенных лагерях и парках. Большинство попадало в музей в нерабочем состоянии, и из трёх сломанных приходилось собирать один.

Постепенно собрание росло, а в 2013 году филиал открылся в Санкт-Петербурге, на Конюшенной площади, в здании бывших царских конюшен.

Коллекция

Сегодня в петербургском филиале работает более 50 автоматов. Среди них знакомые многим "Морской бой", "Городки", "Авторалли-М", "Сафари", "Футбол". Есть автоматы для размена монет и аппарат с газированной водой.

Все они производились на оборонных заводах по заказу "СоюзАттракциона". Иногда это были копии зарубежных образцов, иногда — полностью оригинальные разработки, как "Городки".

Сегодня

Музей работает как интерактивная площадка: сюда приходят и те, кто помнит автоматы с детства, и те, кто впервые пробует сыграть в "Сафари" или "Футбол". Атмосфера советского досуга стала здесь частью городской памяти.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще