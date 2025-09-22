Городовой / Город / Чернокнижники, алхимики и тайна купеческой династии: где находятся 16 проклятых могил в Петербурге
Чернокнижники, алхимики и тайна купеческой династии: где находятся 16 проклятых могил в Петербурге

Опубликовано: 22 сентября 2025 23:00
Кладбище
globallookpress/ Valery Khristoforov

Как кладбище в петербургских дворах стало рассадником мрачных легенд.

В сердце петербургских дворов, недалеко от метро «Новочеркасская», притаилось старинное Малоохтинское кладбище.

Это место, изначально бывшее старообрядческим некрополем, с годами обросло мрачными легендами, превратившись в обитель чернокнижников, алхимиков и тайну одной купеческой семьи.

Раскольники, купцы и первые слухи

Как пишет "Петербургский дневник", кладбище, получившее официальный статус в 1768 году, изначально было местом захоронения старообрядцев.

Эти верующие, сохранившие древние православные обряды, часто воспринимались обществом с подозрением, отчего их некрополь быстро оброс слухами.

Центральное место занимают могилы купеческой семьи Скрябиных, торговавших сукном. Глава рода, Иван Матвеевич, обвинялся в колдовстве и даже в продаже души дьяволу.

“В начале XX века даже криминальные сводки рассказывали о «непонятных обрядах» на его могиле”, — отмечает краевед Виктория Прокуратова, добавляя, что сам купец умер в 1841 году.

«Кровавое проклятие» или трагическая случайность?

Самая жуткая тайна связана с 1849 годом: тогда в течение полугода умерли почти все мужчины рода Скрябиных, включая сыновей, внуков и незаконнорожденных детей. Женщины же остались невредимы.

“Женщины выживали, мужчины массово гибли — кровавое проклятие или рок судьбы — выбор остается за верой”, — отмечает некрополист Наталия Риктер.

Хотя историки склоняются к версии холеры, эта загадочная массовая гибель породила множество толков о проклятье рода.

Забытые могилы и мрачные ритуалы

Сегодняшний вид кладбища — результат запустения. Во времена Николая I, когда старообрядцев преследовали, кладбище было закрыто на 15 лет, а металлические кресты и каменные надгробия подверглись грабежу.

Рядом с Скрябиными покоятся купцы Пиккеевы, чьи надгробия с восьмиконечной звездой и «всевидящим оком» привлекали в 1990-х сатанистов и готов, устраивавших здесь ритуалы.

Призраки и живые страхи

Малоохтинское кладбище давно стало местом притяжения для экскурсий и охотников за паранормальным. Шепоты, странные звуки и петербургские белые ночи только усиливают его таинственность.

Однако, как отмечают и сами петербуржцы, “само кладбище вовсе не страшное, так чуть таинственное. Вот богодельня бывшая страшная”.

А некоторые и вовсе считают, что “призраки не страшные по сравнению с ненормальными живыми”.

Хотя есть и те, кто утверждает, что сам сталкивался с призраками на этом кладбище.

"Как-то встретилась бабушка в одежде 19 века, что-то бормотала себе под нос, когда поравнялись, чувство не описуемое, жуткий страх и холод по спине. Моя собака(туркменский волкодав бойцовской породы) поджала хвост, заскулила и убежала", — пишет местная жительница.

Ксения Пронина
