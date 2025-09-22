От инженера до повара: где в Петербурге можно получить перспективную профессию

Среднее профессиональное образование в Петербурге — это не только стандартные рабочие профессии.
Сейчас колледжи предлагают широкий выбор направлений: от технических и экономических до творческих и даже IT.
Многие выбирают колледжи не только из-за страха провалить ЕГЭ, а чтобы быстрее получить профессию и начать работать.
Разбираемся вместе с экспертом, на какие перспективные специальности можно обучиться в Северной столице.
Профориентолог, карьерный консультант Анна Выходцева рассказала «Городовому», какую профессию лучше получать в Северной столице в колледже.
«Это IT-специалисты, инженеры разного уровня и, конечно, медицина.
Если мы говорим про более креативную индустрию, здесь ситуация немножко сложнее, потому что это, в основном, дизайн, либо профи в музыкальных и художественных училищах», — говорит эксперт.
Программа «Профессионалитет»
Анна Выходцева отметила, что федеральный проект Министерства просвещения России имеет преимущества и им стоит пользоваться, так как он тесно связан с организациями и предприятиями.
«Тут сокращается разрыв между образованием и требованиями рынка труда, то есть предприятия координируют образовательный процесс и предоставляют базу для стажировок и практик.
В Петербурге тоже есть такие направления. Это больше касается атомной промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, IT-инфраструктуры», — говорит профориентолог.
Эксперт отмечает, что в Петербурге такая программа связана в основном с инженерными специальностями.
Перспективные профессии
Северная столица дает возможность обучиться на профессии, которые быстро позволят зарабатывать.
«Промышленность, швейное производство, колледж петербургской моды, обувное производство, университет технологии дизайна.
Также есть учреждения туризма и сервиса, кулинарное мастерство, колледж туризма и гостиничного отдела.
Эти колледжи стоит рассмотреть, если хочется зарабатывать деньги. Здесь как раз таки не будет обучения ради обучения», — отмечает карьерный консультант.