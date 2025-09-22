Городовой / Общество / От инженера до повара: где в Петербурге можно получить перспективную профессию
От инженера до повара: где в Петербурге можно получить перспективную профессию

Опубликовано: 22 сентября 2025 18:30
Медицинский колледж
globallookpress/ Nikolay Gyngazov

Эксперт рассказал, какие учебные заведения среднего образования в Петербурге помогут быстро начать получать прибыль.

Среднее профессиональное образование в Петербурге — это не только стандартные рабочие профессии.

Сейчас колледжи предлагают широкий выбор направлений: от технических и экономических до творческих и даже IT.

Многие выбирают колледжи не только из-за страха провалить ЕГЭ, а чтобы быстрее получить профессию и начать работать.

Разбираемся вместе с экспертом, на какие перспективные специальности можно обучиться в Северной столице.

Профориентолог, карьерный консультант Анна Выходцева рассказала «Городовому», какую профессию лучше получать в Северной столице в колледже.

«Это IT-специалисты, инженеры разного уровня и, конечно, медицина.

Если мы говорим про более креативную индустрию, здесь ситуация немножко сложнее, потому что это, в основном, дизайн, либо профи в музыкальных и художественных училищах», — говорит эксперт.

Программа «Профессионалитет»

Анна Выходцева отметила, что федеральный проект Министерства просвещения России имеет преимущества и им стоит пользоваться, так как он тесно связан с организациями и предприятиями.

«Тут сокращается разрыв между образованием и требованиями рынка труда, то есть предприятия координируют образовательный процесс и предоставляют базу для стажировок и практик.

В Петербурге тоже есть такие направления. Это больше касается атомной промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, IT-инфраструктуры», — говорит профориентолог.

Эксперт отмечает, что в Петербурге такая программа связана в основном с инженерными специальностями.

Перспективные профессии

Северная столица дает возможность обучиться на профессии, которые быстро позволят зарабатывать.

«Промышленность, швейное производство, колледж петербургской моды, обувное производство, университет технологии дизайна.

Также есть учреждения туризма и сервиса, кулинарное мастерство, колледж туризма и гостиничного отдела.

Эти колледжи стоит рассмотреть, если хочется зарабатывать деньги. Здесь как раз таки не будет обучения ради обучения», — отмечает карьерный консультант.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
