От инженера до повара: где в Петербурге можно получить перспективную профессию

Среднее профессиональное образование в Петербурге — это не только стандартные рабочие профессии.

Сейчас колледжи предлагают широкий выбор направлений: от технических и экономических до творческих и даже IT.

Многие выбирают колледжи не только из-за страха провалить ЕГЭ, а чтобы быстрее получить профессию и начать работать.

Разбираемся вместе с экспертом, на какие перспективные специальности можно обучиться в Северной столице.

Профориентолог, карьерный консультант Анна Выходцева рассказала «Городовому», какую профессию лучше получать в Северной столице в колледже.

«Это IT-специалисты, инженеры разного уровня и, конечно, медицина. Если мы говорим про более креативную индустрию, здесь ситуация немножко сложнее, потому что это, в основном, дизайн, либо профи в музыкальных и художественных училищах», — говорит эксперт.

Программа «Профессионалитет»

Анна Выходцева отметила, что федеральный проект Министерства просвещения России имеет преимущества и им стоит пользоваться, так как он тесно связан с организациями и предприятиями.

«Тут сокращается разрыв между образованием и требованиями рынка труда, то есть предприятия координируют образовательный процесс и предоставляют базу для стажировок и практик. В Петербурге тоже есть такие направления. Это больше касается атомной промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, IT-инфраструктуры», — говорит профориентолог.

Эксперт отмечает, что в Петербурге такая программа связана в основном с инженерными специальностями.

Перспективные профессии

Северная столица дает возможность обучиться на профессии, которые быстро позволят зарабатывать.