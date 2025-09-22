Городовой / Город / Балкон, с которого говорил Ленин: особняк Кшесинской в Петербурге
Балкон, с которого говорил Ленин: особняк Кшесинской в Петербурге

Опубликовано: 22 сентября 2025 18:45
Балкон, с которого говорил Ленин: особняк Кшесинской в Петербурге
Здесь сохранились и парадные залы, и следы революции.

На углу Кронверкского проспекта возвышается дом с парадным зимним садом и зеркальными окнами. Построенный для балерины Матильды Кшесинской, он вскоре оказался в центре политических бурь 1917 года.

Архитектура

Особняк возводили в 1904–1906 годах по проекту Александра фон Гогена, интерьеры оформлял архитектор Александр Дмитриев. Дом стал одним из ярких образцов северного модерна: асимметричные фасады, разновысокие объёмы, контраст гранита и кирпича.

Парадные залы переходили в остеклённый зимний сад с пальмами и журчащим гротом. Его огромные окна выходили прямо на Петропавловскую крепость — вид, который придавал дому особый петербургский акцент.

Интерьеры сочетали ампир, классицизм и модерн — по желаниям хозяйки, внимательно следившей за оформлением дома.

История

Февраль 1917 года застала хозяйку в отъезде. Пустой особняк заняли большевики, а балкон быстро превратился в трибуну: отсюда Владимир Ленин обращался к толпе, и газеты окрестили дом "штабом ленинцев".

Попытки Матильды Кшесинской вернуть здание через суд оказались тщетными. В июле правительственные войска заняли дом, но прежние интерьеры уже были разграблены и разрушены.

После революции в особняке размещались учреждения Петросовета, а позже музеи. В советское время он лишился многих парадных интерьеров, но с 1991 года обрёл новую жизнь как Музей политической истории России.

Интересные факты

  • Входа с Кронверкского не было: пройти можно было только через двор.
  • В 1957 особняк соединили с домом Бранта новым вестибюлем.
  • Легенду о "кладе Кшесинской" (якобы зарытом в подвалах особняка) музей давно опроверг.

Сегодня особняк соединяет в себе два разных Петербурга — блестящий и революционный. И в этом соседстве он обретает особую гармонию, привычную для города, где прошлое всегда рядом.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
