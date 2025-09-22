Городовой / Город / Петербургский «Привал комедиантов»: преемник «Бродячей собаки» и зеркало эпохи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Петербургский «Привал комедиантов»: преемник «Бродячей собаки» и зеркало эпохи

Опубликовано: 22 сентября 2025 20:15
"Привал комедиантов"
Петербургский «Привал комедиантов»: преемник «Бродячей собаки» и зеркало эпохи
Городовой ру

Кабаре Серебряного века, где встречались поэты, художники и театральные режиссёры.

После закрытия "Бродячей собаки" художники искали новое место встреч — и нашли его в подвале Доме Адамини на углу Мойки и Марсового поля. Здесь, где раньше хранили дрова, в 1916 году по инициативе Всеволода Мейерхольда, Николая Петрова и Бориса Пронина открылось кабаре "Привал комедиантов".

Здесь встречались богема и нувориши, спорили поэты и звучали дерзкие капустники.

Атмосфера

Подвал "Привала" выглядел как театральная декорация: камин по проекту Ивана Фомина, расписанные Борисом Григорьевым, Василием Шухаевым и Сергеем Судейкиным стены в красных, чёрных и золотых тонах, зеркала и фигуры-куклы в полный рост.

У входа гостей встречал карлик в костюме петуха, рядом — хозяин Борис Пронин в белом фраке. В зале спокойно разгуливал пудель Мушка.

Гости и сцена

В «Привале» бывали Ахматова, Мандельштам, Гумилёв, Кузмин, Северянин; приходили Шагал, Добужинский, Бенуа. Играли ученики студии Мейерхольда, шёл Театр доктора Дапертутто.

Здесь Любовь Блок прочла "Двенадцать", устраивали острые капустники.

Публика и деньги

Задумывался как клуб художников (вход для них — 1 рубль), но "фармацевтам" (так богема называла людей нетворческих профессий) билеты обходились в 20 рублей — и всё равно раскупались. Место стремительно коммерциализировалось; в шутку его даже прозвали "Привал спекулянтов", а Мейерхольд по этой причине разошёлся с Прониным.

Закат и след

После Октября кабаре потеряло аудиторию и в 1919 году закрылось. Память о нём возвращалась волнами: одноимённый клуб (2003), ресторан "Мейерхольд" (2019).

Сегодня "Привал комедиантов" вспоминают как короткую, но яркую страницу петербургского Серебряного века.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще