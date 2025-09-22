Петербургский «Привал комедиантов»: преемник «Бродячей собаки» и зеркало эпохи

После закрытия "Бродячей собаки" художники искали новое место встреч — и нашли его в подвале Доме Адамини на углу Мойки и Марсового поля. Здесь, где раньше хранили дрова, в 1916 году по инициативе Всеволода Мейерхольда, Николая Петрова и Бориса Пронина открылось кабаре "Привал комедиантов".
Здесь встречались богема и нувориши, спорили поэты и звучали дерзкие капустники.
Атмосфера
Подвал "Привала" выглядел как театральная декорация: камин по проекту Ивана Фомина, расписанные Борисом Григорьевым, Василием Шухаевым и Сергеем Судейкиным стены в красных, чёрных и золотых тонах, зеркала и фигуры-куклы в полный рост.
У входа гостей встречал карлик в костюме петуха, рядом — хозяин Борис Пронин в белом фраке. В зале спокойно разгуливал пудель Мушка.
Гости и сцена
В «Привале» бывали Ахматова, Мандельштам, Гумилёв, Кузмин, Северянин; приходили Шагал, Добужинский, Бенуа. Играли ученики студии Мейерхольда, шёл Театр доктора Дапертутто.
Здесь Любовь Блок прочла "Двенадцать", устраивали острые капустники.
Публика и деньги
Задумывался как клуб художников (вход для них — 1 рубль), но "фармацевтам" (так богема называла людей нетворческих профессий) билеты обходились в 20 рублей — и всё равно раскупались. Место стремительно коммерциализировалось; в шутку его даже прозвали "Привал спекулянтов", а Мейерхольд по этой причине разошёлся с Прониным.
Закат и след
После Октября кабаре потеряло аудиторию и в 1919 году закрылось. Память о нём возвращалась волнами: одноимённый клуб (2003), ресторан "Мейерхольд" (2019).
Сегодня "Привал комедиантов" вспоминают как короткую, но яркую страницу петербургского Серебряного века.