Египет, Анапа, Геленджик — везде опасно: эксперт рассказал о новой реальности морских курортов

Океанолог Филипп Сапожников, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, предупреждает: купание в море становится все менее безопасным.
Климат меняет правила игры
“Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля”, — резюмировал эксперт в беседе с РИА Новости.
Недавние случаи появления акул на пляжах Египта лишь подтверждают эту тенденцию.
Новая реальность курортов
Сапожников предлагает альтернативу — отельные бассейны с морской водой. По его мнению, это наиболее безопасное решение для туристов.