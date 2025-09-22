Городовой / Общество / Египет, Анапа, Геленджик — везде опасно: эксперт рассказал о новой реальности морских курортов
Египет, Анапа, Геленджик — везде опасно: эксперт рассказал о новой реальности морских курортов

Опубликовано: 22 сентября 2025 21:00
море и бассейн
Египет, Анапа, Геленджик — везде опасно: эксперт рассказал о новой реальности морских курортов
globallookpress/Shatokhina Natalia

Изменение климата — главная причина, вынуждающая туристов пересмотреть свои пляжные планы.

Океанолог Филипп Сапожников, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, предупреждает: купание в море становится все менее безопасным.

Климат меняет правила игры

“Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля”, — резюмировал эксперт в беседе с РИА Новости.

Недавние случаи появления акул на пляжах Египта лишь подтверждают эту тенденцию.

Новая реальность курортов

Сапожников предлагает альтернативу — отельные бассейны с морской водой. По его мнению, это наиболее безопасное решение для туристов.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
