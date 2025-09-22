Городовой / Город / Палевский жилмассив в Петербурге: рабочий квартал 1920-х, ставший памятником архитектуры
Палевский жилмассив в Петербурге: рабочий квартал 1920-х, ставший памятником архитектуры

Опубликовано: 22 сентября 2025 18:15
Палевский жилмассив
Городовой ру

Уникальный ансамбль, где история фабрик сплелась с неоклассикой.

Палевский жилмассив был построен в 1925 –1928 годах для рабочих Александровской ситценабивной фабрики Паля (позднее прядильно-ткацкая фабрика им. В. П. Ногина) и соседних предприятий.

Финансирование велось "на паях" — часть средств вносили сами фабрики и пайщики, часть поступала от государства. Жильцы активно участвовали в контроле за стройкой, а позже старались поддерживать дома в порядке.

Сегодня Палевский жилмассив признан объектом историко-культурного наследия федерального значения.

Архитектура

Авторы проекта — архитекторы Алексей Зазерский и Николай Рыбин.

Жилмассив состоит из 19 домов, объединённых в два почти симметричных квартала с центральной осью и сквером. Среди зданий нет двух одинаковых, но ансамбль воспринимается гармонично благодаря повторяющимся деталям:

  • треугольные двускатные крыши,
  • высокие дугообразные арки,
  • ритм окон и входов.

Всего можно выделить шесть типов домов — от двухэтажных коттеджей до трёхэтажных многоквартирных построек. Они расположены свободно, сгруппированы вокруг пяти озеленённых двориков.

Интересные факты

  • Подвалов в домах нет — фундаменты клали прямо в землю, и жильцы устраивали погреба у себя в квартирах.
  • В качестве межэтажных перекрытий пайщики даже добыли крановые рельсы — на ближайшем заводе.
  • В двухтысячные годы часть квартир объединили, а лестничные площадки превратились в "прихожие", фактически образовав таунхаусы
  • Особая деталь — знак "Крепим оборону СССР" на доме № 6 по проспекту Елизарова — редкий артефакт той эпохи.

Именно из таких деталей складывается особая атмосфера Палевского жилмассива — места, где история ощущается в каждом дворе.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
