Палевский жилмассив в Петербурге: рабочий квартал 1920-х, ставший памятником архитектуры

Палевский жилмассив был построен в 1925 –1928 годах для рабочих Александровской ситценабивной фабрики Паля (позднее прядильно-ткацкая фабрика им. В. П. Ногина) и соседних предприятий.
Финансирование велось "на паях" — часть средств вносили сами фабрики и пайщики, часть поступала от государства. Жильцы активно участвовали в контроле за стройкой, а позже старались поддерживать дома в порядке.
Сегодня Палевский жилмассив признан объектом историко-культурного наследия федерального значения.
Архитектура
Авторы проекта — архитекторы Алексей Зазерский и Николай Рыбин.
Жилмассив состоит из 19 домов, объединённых в два почти симметричных квартала с центральной осью и сквером. Среди зданий нет двух одинаковых, но ансамбль воспринимается гармонично благодаря повторяющимся деталям:
- треугольные двускатные крыши,
- высокие дугообразные арки,
- ритм окон и входов.
Всего можно выделить шесть типов домов — от двухэтажных коттеджей до трёхэтажных многоквартирных построек. Они расположены свободно, сгруппированы вокруг пяти озеленённых двориков.
Интересные факты
- Подвалов в домах нет — фундаменты клали прямо в землю, и жильцы устраивали погреба у себя в квартирах.
- В качестве межэтажных перекрытий пайщики даже добыли крановые рельсы — на ближайшем заводе.
- В двухтысячные годы часть квартир объединили, а лестничные площадки превратились в "прихожие", фактически образовав таунхаусы
- Особая деталь — знак "Крепим оборону СССР" на доме № 6 по проспекту Елизарова — редкий артефакт той эпохи.
Именно из таких деталей складывается особая атмосфера Палевского жилмассива — места, где история ощущается в каждом дворе.