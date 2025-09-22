Есть противопоказания: кому не стоит употреблять в пищу куркуму

Куркума — настоящее природное лекарство, но если знать меру.

Куркума — одна из самых популярных специй в нашей кухне. Ее яркий желтый цвет и пряный вкус знакомы многим.

Но куркума — это не только приправа, это еще и кладезь полезных веществ, которые благоприятно влияют на здоровье.

При этом важно помнить, что злоупотреблять этой специей не стоит. И эксперт рассказал почему.

Что такое куркума и чем она полезна

Куркума — это корневище растения, которое содержит особое вещество куркумин. Именно оно отвечает за яркий цвет и лечебные свойства пряности.

Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила «Городовому», про полезные свойства куркумы.

«Куркумин обладает антиоксидантными выраженными свойствами, противовоспалительными, а также защищает продукты от размножения болезнетворных бактерий. Полезно при склонности к нарушениям когнитивных функций. Может в некоторых случаях улучшить состояние при некоторых видах заболеваний суставов. В традиционной медицине используется в качестве добавок, улучшающих пищеварение», — говорит эксперт.

Почему не стоит злоупотреблять куркумой

Диетолог отмечает, что, как и у любого другого продукта, у куркумы есть свои противопоказания.

«Может снижать усвоение железа, поэтому если железо дефицитное, то с осторожностью и соответственно не сочетать с продукциями, которые богаты железом. У людей со склонностью к образованию камней в почках тоже избыточное количество куркумы не рекомендуется. Если вы принимаете разжижающие кровь препараты, то тоже в комбинации может усиливать свойства препаратов, поэтому важно не превышать дозу 3−5 гр куркумы в день», — отмечает эксперт.

Кроме того, усваивается куркума лучше всего в сочетании с черным перцем.