Россияне в тени: почему наших спортсменов не будет на параде открытия Олимпиады 2026

Опубликовано: 24 января 2026 16:18
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Международный олимпийский комитет объявил, что представители России не будут принимать участие в параде спортсменов на открытии Олимпийских игр в Италии. Это коснётся не только участников из России, но и всех спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.

Как сообщили в пресс-службе МОК, "Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах". Таким образом, им разрешено находиться на мероприятии, но выступить перед публикой на главной сцене парада они не смогут.

Начало церемонии запланировано на 6 февраля. Российские участники продолжат выступать в нейтральном статусе и не смогут официально представлять страну в ходе праздничных мероприятий.

Автор:
Юлия Аликова
