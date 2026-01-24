Городовой / Город / Российская молодёжь готовит себе безбедную старость: к чему такая внезапная забота о пенсии?
Российская молодёжь готовит себе безбедную старость: к чему такая внезапная забота о пенсии?

Опубликовано: 24 января 2026 15:39
 Проверено редакцией
Программа долгосрочных сбережений, стартовавшая на территории России в 2024 году, становится всё более популярной среди молодых людей. Уже в 2025 году участники в возрасте до 35 лет увеличили средний размер личных взносов до 9,4 тысячи рублей, тогда как годом ранее эта сумма составляла 5,4 тысячи рублей. Таким образом, за год средний показатель вырос более чем в 1,7 раза.

Аналитики негосударственного пенсионного фонда «Будущее» указывают, что среди молодых людей, решившихся на оформление программы, больше юношей. Сейчас 49 процентов молодых мужчин, вступающих в эту программу, предпочитают вносить первоначальные суммы в размере не выше 2 тысяч рублей.

Девушки обычно вносят чуть бóльшие суммы: их первый взнос чаще всего находится в пределах от 2 до 5 тысяч рублей, а реже — от 5 до 10 тысяч. Таким образом, распределение стартовых платежей среди молодых женщин заметно отличается от распределения платежей среди их сверстников.

Государство поддерживает участников программы с помощью ряда мер, направленных на привлечение населения к накоплениям. Среди них — софинансирование до 36 тысяч рублей в год, а также возможность направлять накопительную пенсию единовременным платежом по новой программе. Кроме того, доступны различные способы получения выплат, предусматривающие право на досрочное получение средств в исключительных жизненных обстоятельствах.

Растущая вовлеченность молодёжи в программу долгосрочных сбережений говорит о возрастающей осознанности в вопросах будущего материального благополучия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
