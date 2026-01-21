«Рот буквально загорелся»: это популярное в Азии блюдо почти лишило россиянина здоровья

Экзотическая кухня — часть впечатлений от путешествия, но иногда она преподносит настоящие сюрпризы. Блогер Александр Кутовой на собственном опыте узнал, как местный деликатес может превратить обед в испытание. В Лаосе ему настоятельно рекомендовали попробовать популярный салат из зелёной папайи.
Обещания и реальность
Местные жители уговаривали туриста, уверяя, что он обязательно оценит это блюдо. Первые ложки даже показались Александру вкусными, но спустя полминуты всё изменилось.
«Первые 30 секунд ничего не предвещало беды... Показалось даже вкусно, но затем началось. Рот буквально загорелся», — делится он впечатлениями в Сети.
«Настоящий ад» во рту и желудке
Обилие острых специй устроило в ротовой полости, а затем и в желудке, настоящий пожар. Блогер признаётся, что даже знаменитый тайский суп Том-ям кажется ему безобидным по сравнению с этим салатом.
Несмотря на жжение, он пытался продолжать есть, но вскоре добавилась и боль в животе. Свой горький опыт путешественник резюмировал фразой: «Никогда не спрашивайте советы по азиатской кухне у азиатов!». Его история — напоминание о том, что к незнакомой еде стоит относиться с большой осторожностью.