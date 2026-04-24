Розам в мае - необходимо: всего 2 подкормки - и цветение не унять, каждый бутон размером с кулак
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Розам в мае - необходимо: всего 2 подкормки - и цветение не унять, каждый бутон размером с кулак

Опубликовано: 24 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Чем подкармливать розы в мае для пышного цветения

Розы являются настоящими королевами каждого участка, ведь сложно найти более красивые и капризные цветы. Для ухода за культурой потребуются подкормки, при этом их важно вносить не только летом, но и весной. Без правильно подобранных удобрений о появлении цветов точно можно забыть.

Канал "Сад, огород, лайф" советует уделять особое внимание розам именно в мае. От этого месяца будет зависеть качество цветения, а также его длительность. Майскую подкормку следует разделить на два этапа.

Начало мая

Вносить подкормку следует в тот момент, когда бутоны имеют размер горошины. Именно тогда стоит делать упор на фосфор. Подходящим удобрением станет монофосфат калия. Для приготовления подкормки понадобится всего 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды.

Почему важен фосфор и калий

"Фосфор отвечает за количество бутонов и размер цветка. Калий в составе — за насыщенность цвета и упругость лепестков. Именно от этой подкормки зависит, будут ли ваши розы гореть рубиновым цветом или останутся блёклыми", - сообщает источник.

Конец мая

На этом этапе растению нужен магний и железо. Для приготовления понадобится:

  • вода - 10 литров;
  • сульфат магния - 1 столовая ложка;
  • хелат железа - 1 столовая ложка;
  • лимонная кислота - 1/2 чайной ложки.

Лимонная кислота помогает подкормке быстрее усвоиться. Необходимо развести компоненты в воде, после чего опрыскать куст роз. Лучше всего заниматься этим вечером, иначе существует риск появления ожогов на листьях.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем подкармливать пионы в мае.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью