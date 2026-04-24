Розам в мае - необходимо: всего 2 подкормки - и цветение не унять, каждый бутон размером с кулак

Розы являются настоящими королевами каждого участка, ведь сложно найти более красивые и капризные цветы. Для ухода за культурой потребуются подкормки, при этом их важно вносить не только летом, но и весной. Без правильно подобранных удобрений о появлении цветов точно можно забыть.
Канал "Сад, огород, лайф" советует уделять особое внимание розам именно в мае. От этого месяца будет зависеть качество цветения, а также его длительность. Майскую подкормку следует разделить на два этапа.
Начало мая
Вносить подкормку следует в тот момент, когда бутоны имеют размер горошины. Именно тогда стоит делать упор на фосфор. Подходящим удобрением станет монофосфат калия. Для приготовления подкормки понадобится всего 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды.
Почему важен фосфор и калий
"Фосфор отвечает за количество бутонов и размер цветка. Калий в составе — за насыщенность цвета и упругость лепестков. Именно от этой подкормки зависит, будут ли ваши розы гореть рубиновым цветом или останутся блёклыми", - сообщает источник.
Конец мая
На этом этапе растению нужен магний и железо. Для приготовления понадобится:
- вода - 10 литров;
- сульфат магния - 1 столовая ложка;
- хелат железа - 1 столовая ложка;
- лимонная кислота - 1/2 чайной ложки.
Лимонная кислота помогает подкормке быстрее усвоиться. Необходимо развести компоненты в воде, после чего опрыскать куст роз. Лучше всего заниматься этим вечером, иначе существует риск появления ожогов на листьях.
