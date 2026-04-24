Руки, которые знал весь мир: почему площадь перед Мариинкой назвали в честь «дирижера без палочки»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Руки, которые знал весь мир: почему площадь перед Мариинкой назвали в честь «дирижера без палочки»

Опубликовано: 24 апреля 2026 23:53
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ministry of Culture Russia
Инициативу ранее обсуждали президент России Владимир Путин и художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра.

В Петербурге стало одним памятным местом больше. Теперь небольшая площадь в Коломне, прямо перед Концертным залом Мариинского театра, официально носит имя легендарного дирижера Юрия Темирканова.

Соответствующий документ уже подписан в Смольном.

Почему именно это место?

Выбор площадки между домами 37 и 39 по улице Декабристов не случаен. Это самое сердце музыкального Петербурга. Именно здесь Юрий Хатуевич провел огромную часть своей жизни.

С 1976 по 1988 год он был главным дирижером театра имени Кирова (сейчас это Мариинка). Темирканов не просто управлял оркестром, он создавал историю.

Под его руководством ставились спектакли, которые до сих пор считаются «золотым фондом». Символично, что теперь его имя будет встречать зрителей, идущих на концерт.

Как принимали решение

Инициативу переименовать площадь сначала обсудила топонимическая комиссия. Это эксперты, которые следят, чтобы новые названия вписывались в историю города.

Важный момент: власти обязательно спросили мнение семьи дирижера. Родственники идею поддержали.

Губернатор Александр Беглов отметил, что это только начало большого пути по сохранению памяти о маэстро. 2026 год в Петербурге уже объявили Годом культуры.

Короткие факты о Темирканове:

  • Он дирижировал без палочки — только руками, что считалось верхом мастерства.
  • Его обожали музыканты за тонкий юмор и уважение к каждому участнику оркестра.
  • Маэстро ушел из жизни совсем недавно, в ноябре 2023 года, и появление площади его имени — это дань памяти, которая не заставила себя ждать.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью