Не картофель, а кладезь урожая: копаем по 15 клубней с 1 куста – все как на подбор – крупные, вкусные, лежкость 10 из 10
Не картофель, а кладезь урожая: копаем по 15 клубней с 1 куста – все как на подбор – крупные, вкусные, лежкость 10 из 10

Опубликовано: 24 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Не картофель, а кладезь урожая: копаем по 15 клубней с 1 куста – все как на подбор – крупные, вкусные, лежкость 10 из 10
Не картофель, а кладезь урожая: копаем по 15 клубней с 1 куста – все как на подбор – крупные, вкусные, лежкость 10 из 10
Legion-Media
Назван высокоурожайный сорт картофеля с отменным вкусом 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала сорт картофеля, который покорил дачников щедрым урожаем и отменным вкусом. При этом он отличается удивительной устойчивостью к скручиванию листьев, золотистой нематоде, раку картофеля, мозаике и даже к фитофторозу листьев.

По словам эксперта, речь идет о сорте "Кармен", выведенным отечественными селекционерами и допущенным к выращиванию в 2019 году. Картофель предпочитает хорошо освещенные и открытые участки.

Кусты вырастают до 80 сантиметров. Клубни нужно сажать на глубину 10-15 сантиметров, оставляя между ними расстояние в 60 сантиметров. Уход за картофелем заключается в прополке сорняков, поливе и в окучивании.

Урожай начинает радовать уже через 65-70 дней после появления всходов. Клубни вырастают с красной кожицей, мелкими глазками и со светло-желтой мякотью, крупными и вкусными. Отлично подойдут и для жарки, и для пюре. Урожайность достигает 504 килограммов с 1 сотки.

Личный опыт огородников

Дачники хвалят сорт картофеля "Кармен" за отменный вкус, крупные клубни и отличную лежкость:

"Урожайность у "Кармен" в этом году впечатлила. Выкопали 320 килограммов с сотки без мелочи. Картофель по вкусу отличный. При варке аромат во всех комнатах, что очень большая редкость для современных сортов. Стойкость к фитофторе ботвы у "Кармен" средняя, но созреть успела. Можно сказать, что это уникальный сорт из-за своего отменного вкуса и красоты".

"Картофель хранится хорошо, сейчас середина января – и ни одного испорченного клубня".

"Кусты прямостоячие, выделялись от других сортов. Росли в тени под кроной дерева. При уборке была приятно удивлена: клубни ровные, красивые, мелочи не было. В кусте от 7 до 15 шт. Гнездо компактное, но большое. Много клубней не уместилось в гнезде. Сначала несколько штук порезала. Надо копать подальше от куста".

Ранее мы рассказала еще об одном удачном сорте картофеля.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
