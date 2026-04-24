Не картофель, а кладезь урожая: копаем по 15 клубней с 1 куста – все как на подбор – крупные, вкусные, лежкость 10 из 10

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала сорт картофеля, который покорил дачников щедрым урожаем и отменным вкусом. При этом он отличается удивительной устойчивостью к скручиванию листьев, золотистой нематоде, раку картофеля, мозаике и даже к фитофторозу листьев.
По словам эксперта, речь идет о сорте "Кармен", выведенным отечественными селекционерами и допущенным к выращиванию в 2019 году. Картофель предпочитает хорошо освещенные и открытые участки.
Кусты вырастают до 80 сантиметров. Клубни нужно сажать на глубину 10-15 сантиметров, оставляя между ними расстояние в 60 сантиметров. Уход за картофелем заключается в прополке сорняков, поливе и в окучивании.
Урожай начинает радовать уже через 65-70 дней после появления всходов. Клубни вырастают с красной кожицей, мелкими глазками и со светло-желтой мякотью, крупными и вкусными. Отлично подойдут и для жарки, и для пюре. Урожайность достигает 504 килограммов с 1 сотки.
Личный опыт огородников
Дачники хвалят сорт картофеля "Кармен" за отменный вкус, крупные клубни и отличную лежкость:
"Урожайность у "Кармен" в этом году впечатлила. Выкопали 320 килограммов с сотки без мелочи. Картофель по вкусу отличный. При варке аромат во всех комнатах, что очень большая редкость для современных сортов. Стойкость к фитофторе ботвы у "Кармен" средняя, но созреть успела. Можно сказать, что это уникальный сорт из-за своего отменного вкуса и красоты".
"Картофель хранится хорошо, сейчас середина января – и ни одного испорченного клубня".
"Кусты прямостоячие, выделялись от других сортов. Росли в тени под кроной дерева. При уборке была приятно удивлена: клубни ровные, красивые, мелочи не было. В кусте от 7 до 15 шт. Гнездо компактное, но большое. Много клубней не уместилось в гнезде. Сначала несколько штук порезала. Надо копать подальше от куста".
