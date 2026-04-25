Новый салат с крабовыми палочками "Свежесть" за 5 минут: сочный, сытный и вкусный – и на праздник, и на каждый день

Если нет времени и сил готовить, а подкрепиться и накормить домашних нужно, выручит новый сочный и сытный салат с крабовыми палочками "Нежность", рецептом которого поделилась кулинарный блогер Наталья Атаманюк. Готовится буквально за 5 минут: без лишних заморочек и варки ингредиентов. Получается настолько вкусным, что улетает со стола за считаные минуты. Такое блюдо станет отличным вариантом и для повседневного перекуса, и для праздничного стола.
Что потребуется:
- крабовые палочки – 200 граммов;
- свежий огурец – 2 шт.;
- красная консервированная фасоль – 1 банка;
- зубчик чеснока – 2-3 шт.;
- зелень по вкусу – 1 небольшой пучок;
- майонез – по вкусу.
Как приготовить
Первым делом нарезаем крабовые палочки соломкой или разделяем их на волокна. Отправляем в салатник. Добавляем красную консервированную фасоль, предварительно слив с нее жидкость. Огурцы нарезаем тонкой соломкой и отправляем в салатник.
Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем ножом. Мелко рубим зелень. Смешиваем с майонезом и заправляем салат. При необходимости солим и перчим по вкусу. Подаем к столу.
Полезные советы:
Свежие огурцы крошить и добавлять в салат важно в последнюю очередь, перед самой подачей. Иначе они дадут воду, и салат "поплывет".
Если заправить блюдо сметаной, то оно получится более нежным, а если майонезом – сытным.
