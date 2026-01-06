Рождество по‑петербургски: солнце в окне — мороз у порога

В ночь на Рождество синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 15 градусов.

В праздничные дни погода в Санкт-Петербурге будет солнечной, однако останется морозной. По словам главного городского синоптика Александра Колесова, в регион пришло резкое похолодание после ухода атмосферного фронта на юго-восток.

Температура воздуха в самом городе опустилась до -15 °C, а севернее, на Карельском перешейке, столбики термометров показали до -22 °C.

В период рождественских каникул потепления ожидать не следует: дневные значения не превысят -10 °C, при этом существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет слабым, с колебаниями направления между западным и восточным. Ночью к 7 января ожидается похолодание до -15 °C, облака подойдут с Финского залива, однако заметное потепление придёт только утром 7 января.

В этот день, с приходом нового циклона с запада, на город обрушатся снегопады, а температура днём повысится до -7…-9 °C.

После этого жителей вновь ожидают морозные дни с вероятностью небольшого снега. В ночные часы снова похолодает до -15…-18 °C, а дневные температуры останутся на уровне -10…-12 °C.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».