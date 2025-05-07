Рулька за 99 рублей из «Фикспрайса»: россиянка провела слепую дегустацию — подопытной послужила дочь

Мало кто ожидает хорошего качество от продукта за столь низкий ценник.

Одна из покупательниц поделилась в интернете своим впечатлением от необычной находки — рульки копчёной бескостной торговой марки «Рузком», которую она обнаружила в Fix Price по цене 99 рублей за банку. Купила — проверила — рассказала, что же оказалось внутри.

Судя по её словам, внимание привлекла не только цена, но и оформление банки — крупная надпись «Рулька», обещание копчёности, отсутствие костей и вес 325 граммов. Производство — Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, сделано для компании «Рузком».

Состав, как часто бывает, не без добавок: свинина, вода, соль, специи, а также каррагенан, ксантановая камедь и глутамат натрия. Для кого-то пугающе, для кого-то — стандарт мясной промышленности. Внимательные покупатели заметили: про аллергенные компоненты вроде молока, злаков и горчицы производитель честно предупреждает.

Открывается банка по-старинке — без ключика. Внутри оказался плотный кусок мясного изделия без костей, залитый желе. Визуально — не то, что на этикетке: без румяной корочки и ароматных специй. Но при нарезке держит форму, режется на бутерброды и выглядит вполне съедобно.

Покупательница устроила дома мини-дегустацию, не называя продукт дочери. Вердикт ребёнка: «холодец со вкусом тушёнки». Никакого аромата копчения, но вкус мясной, соли — в меру, жира почти нет. Сам кусок плотно спрессован, попадаются жилки и кожа — что, впрочем, неудивительно, ведь это рулька.

В целом, её мнение: продукт на свои деньги «отработал». Без изысков, но съедобно и даже приятно. А если не греть, а просто нарезать на хлеб — вполне себе альтернатива колбасе к чаю.