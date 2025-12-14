«Русская Голгофа» — место пыток, ставшее святыней: почему этот остров входит в топ самых жутких мест России

Соловецкий архипелаг хранит множество тайн, но одним из самых знаковых и в то же время труднодоступных мест является остров Анзер.
Этот клочок земли, расположенный на северо-востоке от Большого Соловецкого острова, отделен от него коварным проливом — Анзерской салмой.
Несмотря на ширину всего около 5 километров, воды пролива известны своей опасностью: во время непогоды здесь бушуют сильные шторма, делая морское путешествие настоящим испытанием.
Свое название остров получил неспроста. С вепсского наречия “Анзер” переводится как “вытянутый”, что точно описывает его форму: протяженность с запада на восток составляет 17 км, а с севера на юг — всего от 1 до 5 км.
Путь паломника — единственная дорога
Попасть на Анзер самостоятельно — задача невыполнимая. Свободное посещение на частном транспорте, как и ночевки туристов с установкой палаток, строго запрещены.
Оказаться здесь можно только в составе организованной паломнической группы, заказав экскурсию через бюро в поселке.
Путешествие начинается ранним утром — в 6 часов у стен монастыря уже ожидает автобус, чтобы доставить группу к пристани вблизи поселка Реболда.
Там происходит пересадка на катера, которые следуют к Анзерскому острову около двух часов. На пути путников часто сопровождают чайки, словно ожидая угощения.
Важный момент для будущих гостей — соблюдение дресс-кода. Экскурсоводы строго следят за внешним видом паломников.
Один турист, прибывший в шортах, был отправлен переодеваться, заставив весь автобус ждать своего возвращения.
Высадка в штормовых водах
Особую трудность представляет сама высадка. На острове нет оборудованной пристани, так как море здесь мелкое, а течение сильное. Для достижения берега требуется пересесть с катера на моторную лодку.
Капитаны катеров проявляют должное мастерство и заботу, помогая и страхуя каждого туриста при пересадке. Прибыв на мыс Капельский, паломники ожидают прибытия остальных членов группы.
Истоки уединения и духовного подвига
История Анзера берет свое начало в XVI веке, когда на острове появились первые поселенцы.
К концу столетия Соловецкий монастырь стал крупнейшим духовным центром севера, и быстрое увеличение братии, рабочих и солдат привело к росту мирской суеты и соблазнов в строгой монашеской жизни.
Многие иноки искали уединения — они уходили вглубь острова, где строили хижины или выкапывали пещеры, чтобы беспрепятственно творить молитвенные подвиги.
В начале XVII века на остров приходит инок Елеазар. Он был не просто отшельником, но, как отмечают исследователи, “весьма образованным человеком. Искусный иконописец и резчик по дереву”.
С благословения игумена Иринарха Елеазар основал здесь Свято-Троицкий скит — новую для соловецких монахов форму жизни, основанную на уставе древних православных скитов и отличающуюся особой строгостью.
Голгофа и символ страдания
В XVIII веке в центре острова появляется второй скит — Голгофо-Распятский. Его учреждение связано с преподобным Иовом, духовником семьи Петра I. Устав этого скита был еще строже: здесь служили только панихиды и непрерывно читался Псалтырь.
Однако в первой половине XX века Голгофо-Распятский скит стал местом, неразрывно связанным со страхом и болью. На Анзере, как и на прочих Соловках, размещалось отделение СЛОНа — лагеря особого назначения.
Храмы и келлии превратились в камеры пыток. Это место стало известно как Анзерская Голгофа или “Русская Голгофа”, где были замучены многие православные христиане.
Возрождение и новые правила
После закрытия лагеря постройки пришли в запустение, и лишь в 1999 году монашеская жизнь вернулась на остров. С тех пор здесь ведутся реставрационные работы.
Атмосфера Анзера описывается как нечто особенное — “какая-то умиротворенность, торжественность, спокойствие, святость, наверное”.
Монахи, занятые своим трудом — набором воды из колодца или колкой дров, — не обращают внимания на проходящие экскурсии, создавая ощущение присутствия в историческом сюжете.
Строгая монашеская жизнь в скитах продолжается по старым уставам, предполагающим ночное богослужение и строгие посты.
Находясь на острове, следует уважать этот особый уклад:
“Нельзя фотографировать монахов и отвлекать их от дел и занятий”.
Также паломникам советуют не собирать в больших объемах грибы и ягоды, оставляя дары природы отшельникам. Купание в многочисленных озерах острова — а их здесь более 60 — должно происходить в уединенных местах, вдали от скитов и дорог.
Анзер остается местом, где время замедляется, а духовный подвиг прошлого ощущается особенно остро.