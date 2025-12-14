«Русская Голгофа» — место пыток, ставшее святыней: почему этот остров входит в топ самых жутких мест России

Соловецкий архипелаг хранит множество тайн, но одним из самых знаковых и в то же время труднодоступных мест является остров Анзер.

Этот клочок земли, расположенный на северо-востоке от Большого Соловецкого острова, отделен от него коварным проливом — Анзерской салмой.

Несмотря на ширину всего около 5 километров, воды пролива известны своей опасностью: во время непогоды здесь бушуют сильные шторма, делая морское путешествие настоящим испытанием.

Свое название остров получил неспроста. С вепсского наречия “Анзер” переводится как “вытянутый”, что точно описывает его форму: протяженность с запада на восток составляет 17 км, а с севера на юг — всего от 1 до 5 км.

Путь паломника — единственная дорога

Попасть на Анзер самостоятельно — задача невыполнимая. Свободное посещение на частном транспорте, как и ночевки туристов с установкой палаток, строго запрещены.

Оказаться здесь можно только в составе организованной паломнической группы, заказав экскурсию через бюро в поселке.

Путешествие начинается ранним утром — в 6 часов у стен монастыря уже ожидает автобус, чтобы доставить группу к пристани вблизи поселка Реболда.

Там происходит пересадка на катера, которые следуют к Анзерскому острову около двух часов. На пути путников часто сопровождают чайки, словно ожидая угощения.

Важный момент для будущих гостей — соблюдение дресс-кода. Экскурсоводы строго следят за внешним видом паломников.

Один турист, прибывший в шортах, был отправлен переодеваться, заставив весь автобус ждать своего возвращения.

Высадка в штормовых водах

Особую трудность представляет сама высадка. На острове нет оборудованной пристани, так как море здесь мелкое, а течение сильное. Для достижения берега требуется пересесть с катера на моторную лодку.

Капитаны катеров проявляют должное мастерство и заботу, помогая и страхуя каждого туриста при пересадке. Прибыв на мыс Капельский, паломники ожидают прибытия остальных членов группы.

Истоки уединения и духовного подвига

История Анзера берет свое начало в XVI веке, когда на острове появились первые поселенцы.

К концу столетия Соловецкий монастырь стал крупнейшим духовным центром севера, и быстрое увеличение братии, рабочих и солдат привело к росту мирской суеты и соблазнов в строгой монашеской жизни.

Многие иноки искали уединения — они уходили вглубь острова, где строили хижины или выкапывали пещеры, чтобы беспрепятственно творить молитвенные подвиги.

В начале XVII века на остров приходит инок Елеазар. Он был не просто отшельником, но, как отмечают исследователи, “весьма образованным человеком. Искусный иконописец и резчик по дереву”.

С благословения игумена Иринарха Елеазар основал здесь Свято-Троицкий скит — новую для соловецких монахов форму жизни, основанную на уставе древних православных скитов и отличающуюся особой строгостью.

Голгофа и символ страдания

В XVIII веке в центре острова появляется второй скит — Голгофо-Распятский. Его учреждение связано с преподобным Иовом, духовником семьи Петра I. Устав этого скита был еще строже: здесь служили только панихиды и непрерывно читался Псалтырь.

Однако в первой половине XX века Голгофо-Распятский скит стал местом, неразрывно связанным со страхом и болью. На Анзере, как и на прочих Соловках, размещалось отделение СЛОНа — лагеря особого назначения.

Храмы и келлии превратились в камеры пыток. Это место стало известно как Анзерская Голгофа или “Русская Голгофа”, где были замучены многие православные христиане.

Возрождение и новые правила

После закрытия лагеря постройки пришли в запустение, и лишь в 1999 году монашеская жизнь вернулась на остров. С тех пор здесь ведутся реставрационные работы.

Атмосфера Анзера описывается как нечто особенное — “какая-то умиротворенность, торжественность, спокойствие, святость, наверное”.

Монахи, занятые своим трудом — набором воды из колодца или колкой дров, — не обращают внимания на проходящие экскурсии, создавая ощущение присутствия в историческом сюжете.

Строгая монашеская жизнь в скитах продолжается по старым уставам, предполагающим ночное богослужение и строгие посты.

Находясь на острове, следует уважать этот особый уклад:

“Нельзя фотографировать монахов и отвлекать их от дел и занятий”.

Также паломникам советуют не собирать в больших объемах грибы и ягоды, оставляя дары природы отшельникам. Купание в многочисленных озерах острова — а их здесь более 60 — должно происходить в уединенных местах, вдали от скитов и дорог.

Анзер остается местом, где время замедляется, а духовный подвиг прошлого ощущается особенно остро.