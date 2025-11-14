Городовой / Город / С 1 декабря в центре Петербурга станет больше парковочных мест: где оставить автомобиль станет легче
С 1 декабря в центре Петербурга станет больше парковочных мест: где оставить автомобиль станет легче

Опубликовано: 14 ноября 2025 18:00
В Центральном и Адмиралтейском районах внутри зоны действующей платной парковки на 29 участках улиц появятся новые парковочные места.

С декабря в Петербурге в рамках Единого городского парковочного пространства оборудуют 1154 новых парковочных места. Из этого количества 141 место отведено для транспортных средств, принадлежащих водителям с ограниченными возможностями.

Все выделенные участки будут расположены на 29 улицах Центрального и Адмиралтейского районов, действовать они будут внутри уже существующей платной зоны парковки, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Северной столицы

Для новых участков определена категория загруженности КЗ 1, то есть в их работе применят соответствующий коэффициент учета спроса. Представители транспортного комитета уточняют, что по итогам анализа занятости мест возможна последующая корректировка коэффициента.

После реализации проекта общее число парковочных мест в центральной части города приблизится к 50 тысячам. Для автовладельцев с ограниченными возможностями предусмотрены 5186 специально оборудованных мест.

Расширение парковочного пространства должно повысить доступность стоянки в наиболее загруженных районах Петербурга.

Ранее сообщалось, что парковка на Конюшенной площади временно прекращает работу до февраля.

Автор:
Юлия Аликова
Город
