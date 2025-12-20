Городовой / Город / С 2026‑го в России начнут исчезать привычные названия профессий: кого переименуют в объявлениях о работе
С 2026‑го в России начнут исчезать привычные названия профессий: кого переименуют в объявлениях о работе

Опубликовано: 20 декабря 2025 08:30
Гражданам напомнили о важности внимательно ознакомиться с трудовым договором и приказом о приёме на работу.

В России подготовлены изменения в перечне профессий и должностей, который влияет на порядок выхода на пенсию, выплаты за условия труда и продолжительность отпусков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Он отметил, что обновлённый классификатор профессий затронет всех работающих уже в 2026 году. Он подчеркнул, что наименования в документах становятся основой для предоставления льгот и гарантий.

Говырин отметил, что неправильно оформленное название должности может привести к затруднениям при оформлении пенсии и получении положенных преференций. По его словам:

— Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приёме на работу, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе, — подчеркнул парламентарий.

Действующий классификатор был создан в 1994 году, а его редакция обновлялась в последний раз двенадцать лет назад. Новый вариант разработан на основании поручения президента страны, данного в 2023 году, и утверждён приказом Росстандарта.

В обновлённом перечне теперь содержится 5597 рабочих профессий и 4338 служебных должностей.

В перечень добавлены современные профессии, которые ранее не фиксировались на государственном уровне — среди них коуч, спа-менеджер, копирайтер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по работе с 3D-печатью, а также ряд специальностей в сферах информационных технологий, финансов, экологии и создания контента.

Изменения относят к таким направлениям, как IT, ландшафтный дизайн, корпоративная социальная политика, а также производство и обслуживание оборудования.

Юлия Аликова
