С чем связано название Ораниенбаум?
С чем связано название Ораниенбаум?

Опубликовано: 9 марта 2026 12:05
 Проверено редакцией
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Название «Ораниенбаум» — это не просто сочетание слов, а отражение сложных исторических процессов, личных предпочтений и культурных влияний эпохи Петра I.

Название «Ораниенбаум» (ныне — Ломоносов) окутано легендами и спорами историков. Это не просто топоним, а отражение эпохи, личных амбиций и политических предпочтений Петра I и его ближайшего сподвижника Александра Меншикова.

Версии происхождения названия

Померанцевые деревья и оранжереи. Самая популярная версия связывает название с померанцевыми деревьями (разновидностью цитрусовых), которые якобы выращивались в оранжереях на территории будущей резиденции Меншикова. Согласно легенде, над каждым деревом висела табличка с надписью «Oranienbaum» (от нем. orange — апельсин, baum — дерево).

Однако историки сомневаются в достоверности этой версии: хотя оранжереи с 101 померанцевым деревом действительно существовали в 1728 году, нет доказательств их наличия до 1711 года, когда название уже упоминалось.

Связь с немецким городом. Существует предположение, что название было заимствовано у немецкого города Ораниенбаум в земле Саксония-Анхальт. Этот город был назван принцессой Генриеттой Катариной Нассау-Оранской в честь своего дома. Пётр I, любивший всё европейское, мог перенести это название на русскую землю.

Увлечение Петра I Вильгельмом Оранским. Наиболее интересная версия связывает название с Вильгельмом III Оранским — королём Англии и штатгальтером Нидерландов. Пётр I восхищался им как политиком и реформатором, а также как символом борьбы за свободу и прогресс.

Название «Ораниенбаум» могло быть данью уважения к английскому монарху. В пользу этой версии говорит тот факт, что в 1702 году по воле Петра I Меншиков стал владельцем крепости Ораниенбург (ныне — город Чаплыгин в Липецкой области). Считается, что она была названа в память о Вильгельме Оранском, который умер в марте 1702 года.

Интересные факты

  • В переписке Меншикова встречается название «Ранибом». Со временем название русифицировалось: его упрощали до «Аренбог», а позже — до «Рамбов».
  • Герб Ораниенбаума был утверждён в 1780 году императрицей Екатериной II, когда дворцовая слобода получила статус города. На гербе изображено апельсиновое (померанцевое) дерево в серебряном поле.
  • В 1948 году город переименовали в Ломоносов в честь великого русского учёного, который организовал недалеко от Ораниенбаума фабрику по производству цветного стекла и смальты. Однако историческое название до сих пор используется в обиходе, а дворцово-парковый ансамбль сохранил своё первоначальное имя — Ораниенбаум.
Автор:
Пономарева Дарина
