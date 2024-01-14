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С этой приправой будете готовить как именитые шефы: нужны лимоны и соль

С этой приправой будете готовить как именитые шефы: нужны лимоны и соль
Рецепт ароматной приправы из лимонов и соли

Подойдет к любому блюду.

Британские шеф-повара всегда держат под рукой ароматную приправу, сделанную по старинному африканскому рецепту. Все салаты, закуски и даже мясо с ней становятся невероятно вкусными и ароматными. Готовится она из лимонов и соли, а храниться может целый год.

Для начала хорошо вымойте цитрусовые. Желательно потереть цедру губкой. Обсушите плоды бумажными полотенцами, разрежьте на небольшие дольки и выложите часть на дно чистой банки. Засыпьте крупной солью, специями и свежими травами.

Нужно сделать как минимум четыре слоя, не забывая каждый хорошенько прижимать для выделения сока. Далее оставьте заготовку на столе на пару дней. Потом можно переместить лимоны в холодильник и использовать по мере необходимости, говорится на Дзен-канале «Репчатый лук».

Источник фото: Изображение от Han Lahandoe на Unsplash

Общество Кулинария Советы Рецепты
14 января 2024 11:15
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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