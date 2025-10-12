С макарошками? Нет, с пюрешкой: чем кормят в столовой на Невском заводе

На Невском заводе в Петербурге турбины собирают с тем же вниманием, с каким готовят обед. Столовая здесь — не просто место, где «перекусить между сменами», а полноценная система питания, выстроенная почти по ресторанным стандартам.
Кухней управляет подрядчик, выбранный на конкурсе. Сам завод занимается производством, а за кулинарную часть отвечают профессионалы. Внутри — чисто, без суеты, с запахом свежего супа и котлет.
Меню продумано в двух форматах. Есть бизнес-ланч: салат, суп, горячее, гарнир, напиток и хлеб. Сотрудники могут выбирать — четыре вида салата, два супа, три гарнира и девять основных блюд. За всё — 276 рублей, но рабочим компенсируют половину, так что обед обходится почти символически.
Можно и собрать свой набор: взять любимое блюдо отдельно, как в кафетерии. Цены стоят рядом, порции щедрые.
На пробу — классика: щи из свежей капусты, винегрет и рыба по-невски, есть фунчоза, рыба по-невски, бутерброды с горбушей, рулеты с крабовыми палочкками. Компот — как в детстве, из сухофруктов. Еда простая, но домашняя: без излишеств, зато горячая, свежая и по-человечески вкусная. Да и цены на момент теста столовой автором с Дзена в 2024-м году были приятные: 161 рубль за 100 грамм фунчозы, порция супа за 80 рублей.
После такого обеда хочется не спать, а работать — видимо, так и задумывалось. На Невском заводе, где делают турбины, забота о людях начинается не с лозунгов, а с тарелки супа и рыбы по-невски на чистом подносе.