С появлением новых листьев клубнике – обязательно: 3 ложки в воду – и ягод будет видимо-невидимо, главная подкормка сезона
С появлением новых листьев клубнике – обязательно: 3 ложки в воду – и ягод будет видимо-невидимо, главная подкормка сезона

Опубликовано: 3 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Весенняя подкормка клубники для активного роста 

Весной клубника особенно нуждается в дополнительном питании, которое способствует активному росту зеленой массы и формированию крепких цветочных стрелок и ягод. Очень важно не пропустить момент для ключевой подкормки, чтобы обеспечить растения всем необходимым для успешного развития. Агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова советует использовать аммиачную воду в качестве эффективного средства для поддержки клубники.

Период внесения

Подкормку рекомендуется проводить в период появления молодых листочков. Для приготовления раствора нужно развести три столовые ложки аммиачной воды в десяти литрах чистой воды. При этом попадание раствора на листья не только безопасно, но и полезно, так как помогает защитить растения от различных заболеваний и вредителей.

Лучшее время для обработки – вечер или пасмурный день. Перед внесением подкормки кусты следует хорошо увлажнить. Такой подход позволит клубнике получить максимум пользы и подготовиться к плодоношению.

"Аммиачная вода - не просто источник питания, но и комплексное средство для оздоровления клубничных посадок. Это особенно ценно в весенний период, когда растения наиболее уязвимы после зимнего покоя и нуждаются в поддержке для активного роста и развития. Важно помнить, что своевременное внесение удобрений, особенно такого доступного и эффективного, как аммиачная вода, является одним из ключевых факторов для получения богатого и качественного урожая клубники", - считает эксперт.

Ранее портал "Городовой" рассказал про важнейшую подкормку для туи.

Татьяна Идулбаева
