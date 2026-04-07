Когда переобуваться весной 2026: сроки по регионам, советы ГАИ и требования закона

Весной перед водителями встает вопрос, "переобуться" пораньше, едва асфальт подсохнет, или дождаться, когда точно пройдут возвратные заморозки. Разобраться "быть или не быть", помогают требования закона, прогнозы синоптиков и рекомендации ГАИ.
Например, на Урале Госавтоинспекция призвала водителей не спешить с заменой резины в апреле 2026 года. В регионе еще ожидаются заморозки.
Требования закона
Документ «О безопасности колесных транспортных средств» определяет правила сезонной смены резины. Он предписывает в зимние месяцы обязательное использование зимних шин на всех четырёх колёсах. В летние месяцы, с июня по август, ездить на «шипах» нельзя. За несоблюдение требований предусмотрен штраф - 500 рублей. Для перевозчиков, такси суммы возрастают кратно.
В межсезонье водитель сам определяет, когда ему переобуваться. Россия - страна большая, и сухая теплая погода в разных регионах наступает в разное время. Примерные сроки перехода на летнюю резину на текущий год выглядят так:
- Юг России - Конец марта — начало апреля
- Центральная Россия — середина апреля
- Урал и Западная Сибирь — начало мая
- Восточная Сибирь и Крайний Север — конец мая
Когда переходить на летнюю резину: условия
Зимняя резина хороша при "минусе", но как только асфальт прогревается, она работает против водителя: покрышка «плывёт», шумит, изнашивается в несколько раз быстрее обычного.
Производители шин и сотрудники ГИБДД выделяют три условия, при которых можно записаться в шиномонтаж:
- Среднесуточная температура держится в районе +5 C как минимум неделю.
- Ночных заморозков нет или слабые.
- Снега и льда на дорогах нет ни днем, ни ночью.
Принимать решение, когда переобуваться, стоит по прогнозу синоптиков и ориентируясь по своим маршрутам. Один водитель ездит только днем по прогретому городскому шоссе, другой — ночами по горам.
