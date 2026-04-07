Когда переобуваться весной 2026: сроки по регионам, советы ГАИ и требования закона

Когда менять зимнюю резину

Весной перед водителями встает вопрос, "переобуться" пораньше, едва асфальт подсохнет, или дождаться, когда точно пройдут возвратные заморозки. Разобраться "быть или не быть", помогают требования закона, прогнозы синоптиков и рекомендации ГАИ.

Например, на Урале Госавтоинспекция призвала водителей не спешить с заменой резины в апреле 2026 года. В регионе еще ожидаются заморозки.

Требования закона

Документ «О безопасности колесных транспортных средств» определяет правила сезонной смены резины. Он предписывает в зимние месяцы обязательное использование зимних шин на всех четырёх колёсах. В летние месяцы, с июня по август, ездить на «шипах» нельзя. За несоблюдение требований предусмотрен штраф - 500 рублей. Для перевозчиков, такси суммы возрастают кратно.

В межсезонье водитель сам определяет, когда ему переобуваться. Россия - страна большая, и сухая теплая погода в разных регионах наступает в разное время. Примерные сроки перехода на летнюю резину на текущий год выглядят так:

Юг России - Конец марта — начало апреля

Центральная Россия — середина апреля

Урал и Западная Сибирь — начало мая

Восточная Сибирь и Крайний Север — конец мая

Когда переходить на летнюю резину: условия

Зимняя резина хороша при "минусе", но как только асфальт прогревается, она работает против водителя: покрышка «плывёт», шумит, изнашивается в несколько раз быстрее обычного.

Производители шин и сотрудники ГИБДД выделяют три условия, при которых можно записаться в шиномонтаж:

Среднесуточная температура держится в районе +5 C как минимум неделю.

Ночных заморозков нет или слабые.

Снега и льда на дорогах нет ни днем, ни ночью.

Принимать решение, когда переобуваться, стоит по прогнозу синоптиков и ориентируясь по своим маршрутам. Один водитель ездит только днем по прогретому городскому шоссе, другой — ночами по горам.

