Автовладельцев предупредили: 4 места, где не стоит хранить зимнюю резину — даже новая придет в негодность

Как правильно хранить шины

В большинстве регионов России снег растаял, днём стабильный плюс, и автовладельцы активно "переобуваются". Просто сменить резину и забросить зимние шины в гараж до ноября — плохая идея. Неправильное хранение может превратить крепкие покрышки в труху за одно лето. Как этого избежать, рассказали Ura.ru.

Как подготовить шины к хранению

Прежде чем убрать резину до следующего сезона, её нужно правильно подготовить.

Моем и сушим

Перед закладкой на хранение шины нужно тщательно вымыть. Грязь, битумные пятна и реагенты, которыми посыпали дороги зимой, содержат агрессивные химические соединения. Со временем они разъедают резину, и на покрышках появляются микротрещины. После мытья шины обязательно высушивают — влага внутри и снаружи приводит к коррозии металлокорда и гниению резины.

Маркируем

Если у вас не один комплект колёс, обязательно подпишите каждую покрышку. Проще всего маркером написать на боковине или наклеить бумажный стикер с указанием позиции (передняя левая, задняя правая и т.д.). Это особенно важно для шин с направленным рисунком протектора.

Обрабатываем

Специалисты рекомендуют обработать шины специальным кондиционером для резины или силиконовой смазкой. Это создаёт защитную плёнку, которая предотвращает пересыхание и растрескивание. Важно: средство наносят тонким слоем на чистую и сухую поверхность.

Протектор и давление

Перед хранением осмотрите протектор. Если на нём застряли мелкие камни или металлическая стружка, их нужно аккуратно удалить — острые предметы могут повредить резину при длительном хранении. Давление в шинах стоит немного снизить (примерно на 0,2–0,3 атм), но не спускать полностью — это поможет сохранить форму.

При каких условиях хранить шины

Даже самые дорогие покрышки придут в негодность, если держать их в сыром, жарком месте или под солнцем.

Температура и влажность

Идеальная температура для хранения резины — от +10 до +25С. Шины боятся как сильного холода (ниже -30С), так и жары (выше +30С). Влажность в помещении не должна превышать 60%.

Свет

Резина разрушается под воздействием ультрафиолета. Поэтому шины нужно хранить в тёмном месте или накрывать светонепроницаемым материалом. Даже непрямые солнечные лучи постепенно делают резину жесткой и ломкой.

Положение шин

Способ хранения зависит от того, колёса в сборе (с дисками) или только покрышки.

Для колёс в сборе : можно подвешивать на крюках или хранить в горизонтальном положении стопкой. Вертикально ставить нельзя — резина может деформироваться под собственным весом.

: можно подвешивать на крюках или хранить в горизонтальном положении стопкой. Вертикально ставить нельзя — резина может деформироваться под собственным весом. Для шин без дисков: покрышки хранят только вертикально (стоя на протекторе) и раз в 2–3 месяца поворачивают на четверть оборота, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Нельзя хранить шины:

на открытом балконе или под навесом

в сыром подвале или погребе

рядом с отопительными приборами и батареями

вплотную к химикатам, бензину, маслам

