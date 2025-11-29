Городовой / Город / С виду — частный дом, на деле — плантация конопли: находка в Ленобласти
С виду — частный дом, на деле — плантация конопли: находка в Ленобласти

Опубликовано: 29 ноября 2025 12:18
С виду — частный дом, на деле — плантация конопли: находка в Ленобласти
С виду — частный дом, на деле — плантация конопли: находка в Ленобласти
Городовой ру

Владелец одного из домов был задержан полицией в возрасте 50 лет.

В Лужском районе Ленинградской области полиция выявила в жилом доме насаждение конопли. Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержали хозяина жилища, которому 50 лет. В ходе обыска были обнаружены 31 куст растения и 428 граммов свежесрезанного каннабиса.

Помимо растений, полицейские изъяли аппаратуру, предназначенную для выращивания, а также мобильные телефоны. Владелец дома во время допроса заявил, что выращивал запрещённые растения исключительно для собственного использования. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.

По информации полиции, дело направлено по статьям 228 и 231 УК РФ. Правоохранители проводят проверки по аналогичным эпизодам выращивания запрещённых культур в регионе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
