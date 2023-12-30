Салат будет загляденье: свекла не окрасит другие ингредиенты, если сделать вот что

Что нужно сделать, чтобы свекла не окрасила весь салат

Любой салат со свеклой может превратиться в однородное красное месиво. И лишь разноцветная палитра придаст блюду аппетитности, а хозяйке пару баллов за кулинарные умения. Чтобы другие ингредиенты не окрасились, нужно следовать одному правилу.

Первым делом займитесь всеми овощами, кроме свеклы. Ее оставьте напоследок. Лучше всего нарезать яркий корнеплод кубиками, даже если речь не идет о винегрете. Затем необходимо залить кусочки растительным маслом и перемешать.

Когда каждый кубик будет покрыт жирной пленкой, можно отправлять их в салат. Получится настоящее загляденье, передает Telegram-канал «Современная хозяйка».

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