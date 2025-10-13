Самые грязные экотропы Петербурга: на них прогулка превращается в квест по выживанию

Эти места порой разочаровывают тех, кто мечтал о спокойной прогулке.

Экотропы Петербурга давно перестали быть примером экологичного отдыха. Одни буквально ржавеют на глазах, другие тонут в мусоре, третьи пугают кладбищами домашних животных и следами кабанов.

Весной 2024-го жители Сестрорецка сообщили, что экотропа «Сестрорецкое болото» стала опасной — ржавчина покрыла металлические настилы и сварные швы. На фото из паблика «Сестрорецк и Курортный район» видно, что конструкции проржавели не только снаружи, но и в воде, писали в группах ВКонтакте.

Металл трескается, а это значит, что падение в болото — вопрос времени. Напомнили и про случай в Луге, где аналогичный мостик обвалился, погубив человека.

Не лучше обстоят дела и за городом. В заказнике «Гряда Вярямянселькя» под Приозерском летом 2025 года экотропу превратили в свалку — отдыхающие оставили за собой мангалы, упаковки, остатки еды и одноразовую посуду.

Сотрудники заказника собрали с тропы около трёх кубометров мусора. «Некоторые посетители считают нормой бросать отходы прямо в лесу», — заявили в Дирекции ООПТ Ленобласти, передавал Царьград.

А экотропа «Глухарка» в Юнтоловском лесопарке и вовсе стала мемом петербургских прогулок. Настил там обрывается посреди болота, освещения нет, а вид на реку соседствует с кладбищем домашних животных. По отзывам горожан, пройти по ней с ребёнком или собакой можно только по узкой насыпи с корнями, рискуя свалиться в грязь, отмечали петербуржцы на Otzovik.

Символично: экотропы задумывались как место для тишины, природы и чистого воздуха. Но сегодня они всё чаще напоминают о другом — что экологию Петербурга спасать приходится не от леса, а от людей.