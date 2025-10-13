В Пулково людей теперь пускают «Мигом»: оцениваем работу нового сервиса

Первым в России запустил посадку на самолёт по лицу.

В петербургском аэропорту Пулково успешно испытали биометрический сервис «Мигом», который позволит проходить регистрацию и посадку на внутренние рейсы без предъявления документов.

Система считывает лицо пассажира и сверяет данные с Единой биометрической системой. Как сообщили в Смольном, Пулково стало первым аэропортом страны, где протестировали этот формат.

«Пассажирам не нужно будет предъявлять документы при регистрации, проходе в “чистую зону” и при выходе на посадку. Всё займёт считанные секунды», — отметил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, проект входит в масштабную цифровую программу, инвестиции в которую за последние пять лет превысили 13 трлн рублей.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург выполняет поручение президента о технологическом лидерстве: «Инновации становятся частью повседневной жизни петербуржцев. После метро и наземного транспорта биометрия пришла и в аэропорт».Тестирование «Мигом» в Пулково началось летом 2025 года.

Система проверялась на скорость распознавания и точность в сложных ситуациях — например, когда в кадре одновременно несколько человек, отмечает газета «Вечерний Санкт-Петербург».

В 2026 году сервис заработает в полную силу: пассажиры внутренних рейсов, чьи данные есть в Единой биометрической системе, смогут проходить все этапы полёта — от регистрации до посадки — без паспорта.

Пулково уже обслуживает более 20 миллионов пассажиров в год, и новая технология, по словам разработчиков, позволит увеличить пропускную способность терминалов и повысить безопасность полётов.