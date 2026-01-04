Городовой / Город / Самые редкие имена новорождённых в Ленобласти‑2025: отгадаете хоть одно?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лысая гора под Петербургом: где в старину ведьмы собирались на шабаш, точное местоположение Общество
Ешь от пуза, не спи ни минуты: россияне провели тест бизнес-класса «Авроры» Общество
«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова Город
Путь к пятизначному доходу: можно ли заработать миллионы на своем авто Общество
Почему Петербург называют городом «каменных мешков» Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Самые редкие имена новорождённых в Ленобласти‑2025: отгадаете хоть одно?

Опубликовано: 4 января 2026 21:31
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Самые редкие имена новорождённых в Ленобласти‑2025: отгадаете хоть одно?
Городовой ру

В регионе родились дети, получившие имена Северина и Радость.

В Ленинградской области сотрудники органов записи актов гражданского состояния подвели итоги по необычным именам, которыми родители называли своих детей в 2025 году. Представители администрации поделились этим списком, отметив особое внимание к оригинальности.

В число редких мужских имён вошли: Златан, Спартак, Радомир, Дорофей, Иаков и Иннокентий. Среди необычных имён для девочек оказались: Глафира, Марфа и Златослава, а также Агриппина.

Кроме того, родители выбирали такие редкие варианты, как Ассоль, Ариэлла, Мане, Милагрос, Венера, Луна, Лира, Ария, Северина и Радость. В пресс-службе администрации пояснили:

«Выбор имени для ребёнка — это ответственный шаг для родителей. Делимся самыми необычными именами прошлого года».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью