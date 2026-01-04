Самые редкие имена новорождённых в Ленобласти‑2025: отгадаете хоть одно?

В Ленинградской области сотрудники органов записи актов гражданского состояния подвели итоги по необычным именам, которыми родители называли своих детей в 2025 году. Представители администрации поделились этим списком, отметив особое внимание к оригинальности.
В число редких мужских имён вошли: Златан, Спартак, Радомир, Дорофей, Иаков и Иннокентий. Среди необычных имён для девочек оказались: Глафира, Марфа и Златослава, а также Агриппина.
Кроме того, родители выбирали такие редкие варианты, как Ассоль, Ариэлла, Мане, Милагрос, Венера, Луна, Лира, Ария, Северина и Радость. В пресс-службе администрации пояснили:
«Выбор имени для ребёнка — это ответственный шаг для родителей. Делимся самыми необычными именами прошлого года».
