Самый европейский город России: чистый и красивый, основан в 1336 году – как добраться и что посмотреть за 1 день

Старинный город, который точно достоин посещения

В 1160 километрах от Москвы и в 88 километрах от Калининграда расположился самый европейский город России. Узкие улочки, вымощенные брусчаткой, старинные дома с коваными балконами, множество памятников немецкой архитектуры – все это радует глаз путешественника и создает неповторимую атмосферу Старой Европы.

Конечно, речь идет о Черняховске Калининградской области. До 1946 года город принадлежал Восточной Пруссии и назывался Инстербургом. Он был основан в 1336 году магистром Тевтонского ордена Дитрихом фон Альтенбургом, который заложил каменный замок Инстербург на месте слияния рек Анграпа и Инструч. Крепость была форпостом Тевтонского ордена на северо-восточных границах и местом сбора рыцарей перед походами на Литву.

В 1538 году Инстербруг получил статус города. А благодаря запуску железнодорожного сообщения с Кенигсбергом в 1860 году он стал ключевым транспортным узлом Восточной Пруссии.

В 1946 году Инстербург был переименован в Черняховск в честь генерала советской армии, дважды героя СССР И. Д. Черняховского, командовавшего войсками фронта и погибшего на территории Восточной Пруссии. Сегодня в городе проживает чуть больше 35 000 человек и он считается центром притяжения туристов.

Основные достопримечтальности Черняховска: что посмотреть за 1 день

Замок Инстербург

Визитной карточкой Черняховска считается замок Инстербург. Ведь именно вокруг него в 1336 году город начал свою историю. Изначально замок служил укреплением для Тевтонского ордена в противостоянии с Литвой. В 1525 году он превратился в резиденцию Главного Управления округа, и здесь жили представители знати. С 1642 года в Инстербурге проживала шведская королева Мария Элеонора, что благоприятно повлияло на развитие города. В настоящее время замок сохранился только в полуразрушенном состоянии, но он доступен для посещения.

Замок Георгенбург

Замок Тевтонского ордена, построенный в камне в 1351 году на месте прусского городища Капзовин. Имел стратегическое значение и не раз подвергался разрушениям со стороны литовских войск. В 17 веке замок пострадал от набега от татар, затем был занят шведами, а в 18 веке – русскими войсками. В 1899 году в замке располагался главный государственный конезавод Пруссии. С 1945 по 1949 годы здесь действовал лагерь для немецких военнопленных. В 2010 году замок передали Русской православной церкви, а в 2024 году здесь началась масштабная реконструкция.

Собор Аргангела Михаила

Одно из самых культовых сооружений не только Черняховска, но и всей Калининградской области. Православный собор расположился в стенах бывшей протестантской реформатской кирхи, построенной в 1890 году. Она была рассчитана на 2000 человек и считалась самым высоким зданием Инстербурга – 65,8 метра.

Парк "Городская долина"

Находится в центре города. В 1605 году здесь проводились стрельбы первой стрелковой гильдии Инстербурга. В 1874 году долина перешла городу и была обустроена в качестве главного городского парка. Русло реки Чернуппе, которая протекает через парк, было выпрямлено. Через него было перекинуто несколько бетонных мостиков. В 1917 году в Инстербурге появилась городская служба паркового хозяйства, началась перестройка парка. Замковый пруд немного уменьшили и придали ему округлую форму, Гавенский пруд получил форму гитары. В 2022–2023 годах состоялась реновация парка.

Черняховск – идеальное место для прогулок

В период Второй мировой войны Инстербург пострадал гораздо меньше, чем другие города Калиниградской области. Поэтому здесь сохранилась уникальная прусская архитектура: руины тевтонского замка, немецкие жилые дома, красивые кирхи, старинные виллы и необыкновенная атмосфера старой Европы.

Как добраться до Черняховска

Из Москвы в Черняховск следуют поезда. Но для покупки билета потребуется загранпаспорт и разрешение на транзит от литовского посольства или шенгенская виза, так как состав пересекает территорию Литвы.

Кроме того, можно долететь из Москвы до Калининграда. А уже из Калининграда добраться до Черняховска на электричке или на автобусе №680э, №520А, №567А.

