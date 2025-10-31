Самый красивый мост Петербурга: почему многие считают, что им является Большеохтинский﻿

Иногда его даже сравнивают с Эйфелевой башней.

Санкт-Петербург, город мостов, хранит в своем сердце символ технического прогресса и элегантности — Большеохтинский мост.

Это сооружение, рожденное на стыке эпох, не просто соединяет берега Невы, но и является настоящей жемчужиной инженерной мысли, чья история полна как восхищения, так и критики.

От мечты до золотой заклепки: Тайны строительства Большеохтинского моста

Мечта о переправе в районе Охты появилась еще при Николае I в 1829 году, но воплотилась лишь в начале XX века. После долгих споров промышленных магнатов, в 1900 году было принято решение о строительстве, а в 1907 году Николай II приказал его ускорить.

Инженеры Григорий Кривошеин и Владимир Апышков предложили инновационный проект: трехпролетный мост с разводным механизмом. Работы начались в 1909 году, а торжественное открытие состоялось 26 октября 1911 года.

Гигантские пролеты весом 3660 тонн перевозили с помощью понтонов, созданных из корпусов старых броненосцев, — поражают масштабы строительства.

36 метров до небес и 8920 тонн инженерной мысли: Что делает Большеохтинский мост особенным?

Технические характеристики моста впечатляют: длина боковых пролетов — 136 метров, разводной пролет — 48 метров, а общая масса конструкции — 8920 тонн.

Его башни-маяки высотой 36 метров выполняют не только эстетическую, но и практическую функцию, освещая проход для судов. Подсветка моста насчитывает 1300 светильников, превращая его в сказочное зрелище ночью.

Изначально мост назывался «мостом Петра Великого», но после революции был переименован в Большеохтинский.

Петербургский «Эйфелев близнец»: Как мост-символ менял мнение современников?

«Строгая архитектура сочетается с изяществом металлических арок», — отмечают исследователи.

Разводной механизм напоминает «лучшие образцы европейского мостостроения». Неудивительно, что этот гигантский, но изящный мост часто сравнивают с Эйфелевой башней.

Оба построены из металлических конструкций, соединенных заклепками.

«Современники ругали мост не меньше, чем парижане в свое время — башню».

Переправа казалась им «чересчур громоздкой и даже уродливой», но сегодня Большеохтинский мост — один из самых красивых в Петербурге, подобно тому, как Эйфелева башня стала символом Парижа.

«Настоящая легенда Петербурга»: Почему Большеохтинский мост завораживает даже ночью?

Особенно величественно он выглядит ночью, когда «мощные огни отражаются в водах Невы». Большеохтинский мост — это не просто переправа, а «настоящая легенда Петербурга».

И, наконец, для любителей загадок — легенда о золотой заклепке.

Говорят, что одна из заклепок моста золотая, ее поместили на счастье, и чтобы обезопасить талисман, строители его замаскировали под обычный металл. Эта тайна до сих пор не разгадана, добавляя мосту еще один штрих таинственности.