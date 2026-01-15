Самый опасный перекресток Петербурга: светофоры перезагрузили алгоритмы

На пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко в Санкт-Петербурге зафиксировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий за последние годы. Власти города признали этот перекрёсток одним из самых опасных в стране. С целью повышения безопасности дорожного движения на участке началась комплексная модернизация.
Как сообщил заместитель директора компании «Организатор перевозок» Иван Заборский, на перекрёстке уже изменён порядок работы светофоров. Например, теперь водителям запрещено выполнять левый поворот с проспекта Большевиков при движении со стороны улицы Крыленко в сторону улицы Дыбенко. Для улучшения информирования также добавлены специальные световые секции: они предупреждают участников движения о нахождении пешеходов на переходе.
Кроме этого, установлены камеры видеонаблюдения, отслеживающие соблюдение правил. С их помощью фиксируются случаи проезда на запрещающий сигнал и пересечение стоп-линии. В течение 2025 года с их помощью вынесено 3 600 постановлений за нарушения.
