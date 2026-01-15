Городовой / Город / Самый опасный перекресток Петербурга: светофоры перезагрузили алгоритмы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Самый опасный перекресток Петербурга: светофоры перезагрузили алгоритмы

Опубликовано: 15 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Самый опасный перекресток Петербурга: светофоры перезагрузили алгоритмы
Самый опасный перекресток Петербурга: светофоры перезагрузили алгоритмы
Городовой ру

Специалисты «Дирекции по организации дорожного движения» скорректировали работу ряда светофорных объектов.

На пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко в Санкт-Петербурге зафиксировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий за последние годы. Власти города признали этот перекрёсток одним из самых опасных в стране. С целью повышения безопасности дорожного движения на участке началась комплексная модернизация.

Как сообщил заместитель директора компании «Организатор перевозок» Иван Заборский, на перекрёстке уже изменён порядок работы светофоров. Например, теперь водителям запрещено выполнять левый поворот с проспекта Большевиков при движении со стороны улицы Крыленко в сторону улицы Дыбенко. Для улучшения информирования также добавлены специальные световые секции: они предупреждают участников движения о нахождении пешеходов на переходе.

Кроме этого, установлены камеры видеонаблюдения, отслеживающие соблюдение правил. С их помощью фиксируются случаи проезда на запрещающий сигнал и пересечение стоп-линии. В течение 2025 года с их помощью вынесено 3 600 постановлений за нарушения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью