Счастливая «семёрка» Петербурга снова в строю: завершена капитальная реконструкция Трамвайного парка №7

После обновления Трамвайный парк №7 в Невском районе признан самым современным среди городских депо, сообщил Александр Беглов на рабочем совещании. Реконструкция проходила без перерыва в обслуживании пассажиров.
На протяжении ремонта, начавшегося в 2022 году, трамваи продолжали ежедневно выходить на маршруты, не доставляя неудобств горожанам.
Обновление исторического здания, которое существует почти век, не затронуло промышленный облик строения 1931 года.
Модернизация охватила разные сферы: замену инженерных сетей, усиление несущих конструкций, обновление кровли, напольных покрытий, а также монтаж новой, улучшенной жесткой контактной сети для повышения безопасности обслуживания.
В рамках реконструкции установили современное оборудование, в том числе токарный станок с числовым программным управлением, необходимый для оперативного ремонта трамвайных «тележек». Благодаря этому техническое обслуживание стало проходить быстрее. .
Парк теперь полностью работает как монопарковый комплекс, где используется только техника, выпущенная на Невском заводе электротранспорта.
В числе подвижного состава присутствуют новые трамваи, такие как «Витязь», «Богатырь» и «Невский». Эти вагоны отличаются системой активной безопасности и функциями помощи водителю.
Парк №7 первым в Петербурге начал использовать так называемые «умные трамваи», что существенно повысило технологический уровень предприятия.
Сегодня работники парка ежедневно обеспечивают движение трамваев по девяти маршрутам, охватывающим Центральный, Невский и Красногвардейский районы.
Общая протяжённость маршрутов составляет примерно 120 километров. В среднем, услугами парка пользуются около 120 тысяч пассажиров за сутки.
Ранее сообщали, что стартовал монтаж контактной сети на трамвайном путепроводе, соединяющем Купчино, Шушары и Славянку.