Городовой / Город / Счёт пошёл на дни: затонувший «Капитан Ушаков» поднимут со дна Невы к концу ноября
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«13-я зарплата» с подвохом: мошенники под предлогом премии выманивают деньги у россиян Город
Гаванский городок: секреты петровской мечты, ожившие на Васильевском острове Город
«Серебряный возраст» в моде: свыше 200 тысяч петербуржцев уже с картой — какие льготы она дает пенсионерам? Город
Обязанности петербургских пожарных 1899 года: долг, честь и никаких сигарет на посту Город
Суровая или слякотная? Что сулит Петербургу зима 2025–2026 по версии ученых и народных примет Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Счёт пошёл на дни: затонувший «Капитан Ушаков» поднимут со дна Невы к концу ноября

Опубликовано: 30 октября 2025 21:00
Счёт пошёл на дни: затонувший «Капитан Ушаков» поднимут со дна Невы к концу ноября
Счёт пошёл на дни: затонувший «Капитан Ушаков» поднимут со дна Невы к концу ноября
Городовой ру

Компания «Балтспецфлот» назначена ответственной за подъём судна.

На Ярославском судостроительном заводе стартовали подготовительные мероприятия по подъёму из акватории Невы буксира «Капитан Ушаков». Судно затонуло у причала Балтийского завода в ночь на 9 августа.

Ответственной за операцию по подъёму назначена петербургская организация «Балтспецфлот», сообщает «Коммерсант».

Конкретных дат не названо, но вместе с тем, в распоряжении капитана Большого порта Санкт-Петербург указано, что все работы должны завершиться до 20 ноября этого года.

Напомним, вечером 8 августа морской буксир, пришвартованный у Балтийского завода, оказался накренённым на правую сторону.

Через некоторое время вода проникла в отсек вспомогательных агрегатов. Ближе к утру судно частично ушло под воду.

Люди, находившиеся рядом с буксиром, не пострадали. Материальный ущерб был оценён более чем в 1 миллион рублей.

Работы по достройке «Капитана Ушакова» тогда вёл ЯСЗ, арендовавший причальные мощности Балтийского завода.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. Теперь на месте планируется провести комплекс мер для подъёма судна и последующего выяснения причин происшествия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью