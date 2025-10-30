Счёт пошёл на дни: затонувший «Капитан Ушаков» поднимут со дна Невы к концу ноября

На Ярославском судостроительном заводе стартовали подготовительные мероприятия по подъёму из акватории Невы буксира «Капитан Ушаков». Судно затонуло у причала Балтийского завода в ночь на 9 августа.
Ответственной за операцию по подъёму назначена петербургская организация «Балтспецфлот», сообщает «Коммерсант».
Конкретных дат не названо, но вместе с тем, в распоряжении капитана Большого порта Санкт-Петербург указано, что все работы должны завершиться до 20 ноября этого года.
Напомним, вечером 8 августа морской буксир, пришвартованный у Балтийского завода, оказался накренённым на правую сторону.
Через некоторое время вода проникла в отсек вспомогательных агрегатов. Ближе к утру судно частично ушло под воду.
Люди, находившиеся рядом с буксиром, не пострадали. Материальный ущерб был оценён более чем в 1 миллион рублей.
Работы по достройке «Капитана Ушакова» тогда вёл ЯСЗ, арендовавший причальные мощности Балтийского завода.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. Теперь на месте планируется провести комплекс мер для подъёма судна и последующего выяснения причин происшествия.