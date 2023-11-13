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Сделать отбивные легко, даже если под рукой нет молотка: поможет одна вещь с кухни

Сделать отбивные легко, даже если под рукой нет молотка: поможет одна вещь с кухни
Сделать отбивные легко, даже если у вас нет специального молотка

Обойдетесь подручными средствами.

Приготовить вкусные отбивные может практически каждая хозяйка. Однако многие не справятся с блюдом без специального кухонного молотка, который аккуратно размягчает волокна. Найти замену этому аксессуару действительно непросто, но возможно.

Вам потребуется обычная стеклянная бутылка. С помощью ее горлышка или более тяжелого дна, можно отбить кусок курицы или свинины. Для говядины нужно искать другой способ.

Поместите мясо на разделочную доску, а горлышко бутылки оберните пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом для безопасности. Аккуратно ударяйте стеклянной емкостью по кускам. Отбейте их с каждой стороны, а затем маринуйте, пишет портал «Мисс чистота».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы
13 ноября 2023 12:15
Мария Радионова
Мария Радионова
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