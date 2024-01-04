Съедаются как семечки: «осьминожки» из баклажанов заставят проглотить язык

Баклажаны редко входят в повседневное меню, хотя из них можно приготовить фантастическую закуску на вечер. Хрустящие палочки съедаются быстро как семечки. Даже соседи услышат этот возбуждающий аппетит звук. Рецепт точно стоит взять на заметку.

Вот что вам понадобится:

баклажаны — 4 шт.,

яйца — 2 шт.,

сметана — 2 ст. л.,

зелень — 20 г,

чеснок — 2 зубчика,

соль — 0,5 ч. л.,

растительное масло для жарки,

кукурузная мука для панировки.

Не удаляя зеленую «корону», почистите баклажаны полосками: чередуйте часть с кожурой и часть без нее. Разрежьте овощи вдоль на две половинки. Далее проведите ножом от верхушки до самого низа четыре раза, чтобы получились палочки, закрепленные на шапочке. Заготовки должны быть похожи на осьминожек.

Опустите их в кипящую подсоленную воду на пять минут. Затем оставьте смягчившиеся овощи остывать, а пока сделайте соус. Сметану нужно смешать с солью, раздавленным чесноком и измельченной зеленью.

Взбейте яйца, посолите. Обмакните в эту смесь баклажаны, затем запанируйте в муке. Залейте приличное количество растительного масла на сковороду и разогрейте. Обжаривайте изделия до золотистости с двух сторон. Не забудьте подать соус к хрустящим палочкам, передает Telegram-канал «Ленивые рецепты».

Источник фото: Скриншот "Ольга Матвей" / YouTube