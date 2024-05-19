Сэкономить не выйдет: эти вещи и услуги в Турции стоят дороже, чем в России

Приезжая на отдых в Турцию, многие россияне надеются сэкономить. Ведь многие товары на местных рынках стоит дешевле, к примеру, дубленки, ковры и другой текстиль. Однако есть и позиции, которые обойдутся вдвое, а то и втрое дороже, чем в России.

Суши

Японские блюда в турецком ресторане — нечто необычное. И за такой эксцентризм придется дорого заплатить. Готовьтесь выложить за порцию вдвое больше, чем в России. Но это еще не самое обидное. По словам живущей в Анталье россиянки, качество блюд будет на порядок ниже:

«Их не умеют вкусно готовить».

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Крабовые палочки

Из морепродуктов раскошелиться придется также на крабовые палочки. Минимальная цена в турецких супермаркетах — 200 рублей.

Новогодние атрибуты

Новый год в Турции не считается таким важным праздником, как в России. Поэтому вся праздничная атрибутика рассчитана в основном на иностранцев, а оттого и стоит дороже.

«Украшения тоже появились больше тогда, когда стало много наших сограждан проживать на территории Турции», — отметила тревел-блогер.

Техника

Приобретение нового смартфона или техники для дома в Турции может влететь в копеечку. Все дело в большом налоге на ввоз импортной продукции. Чтобы получить прибыть, продавцы вынуждены завышать цены.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Интернет

Те, кто планируют уехать в Турцию надолго, приобрести квартиру или снимать жилье, столкнутся еще с одной неприятностью. За пользование интернета придется платить не менее 1000 рублей в месяц. При этом скорость соединения будет страдать.

«В России же можно и за 300 рублей отлично пользоваться интернетом», — заметила автор Дзен-канала «Из Турции о Турции».

Такси

Тем, кто привык передвигаться в незнакомых городах на такси, лучше сразу закладывать бюджет побольше. Ведь этот вид транспорта в Турции стоит дороже, чем в России. По приблизительным оценкам, за поездку в районе 10–20 минут придется отдать порядка 1300 рублей.

Общественный транспорт бюджетным вариантом тоже назвать нельзя. За проезд на автобусе с вас возьмут 100 рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru