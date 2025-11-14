Секрет в одной станции: диспетчерский центр на «Фрунзенской» с искусственным интеллектом обещает избавить метро от коллапсов

В компании внедряют систему с нейросетью, которая будет подсказывать сотрудникам алгоритмы действий в различных ситуациях.

В Санкт-Петербурге на станции метрополитена «Фрунзенская» появится единый центр управления движением, что должно позволить эффективнее реагировать на нештатные ситуации и избежать серьёзных перебоев в работе подземки.

Возведение этого диспетчерского комплекса предусмотрено в рамках реконструкции самой станции, закрытой на ремонт в мае 2024 года; работы ведутся с опережением графика.

Как рассказал начальник городского метро Евгений Козин в интервью телеканалу 78, новая система полностью изменит технологию контроля движения поездов.

Диспетчерский центр объединит специалистов, отвечающих за различные направления работы транспорта: организацию перевозок, электроснабжение, сигнальные системы и состояние инфраструктуры.

Все они будут работать под руководством главного диспетчера, которого иногда называют супервайзером.

Козин отмечает, что интеграция позволит ускорить взаимодействие с экстренными службами города и с коллегами, отвечающими за наземный транспорт, что особенно важно, например, при необходимости срочной помощи пассажирам, оказавшимся на путях. Он подчеркнул:

«Эти вопросы будут компактно реализовываться в едином диспетчерском центре. Сейчас они распределены по отраслевым диспетчерам, хотя те и находятся преимущественно в здании станции „Технологический институт“, но тем не менее единый диспетчерский центр позволит минимизировать затраты на общение, прохождение соответствующих команд».

Новый центр управления оборудуют большими экранами и современными вычислительными машинами, а сам комплекс разместится на втором и третьем этажах здания «Фрунзенской». На первом этаже обустроят более просторный вестибюль с аппаратами для пополнения проездных карт и турникетами.

В работе операторам диспетчерского центра будет помогать искусственный интеллект. Программное обеспечение подскажет алгоритмы действий в зависимости от конкретной ситуации. К

Реконструкция предусматривает создание многоэтажной станции с главным фасадом, который полностью изменится. В результате обновления служебные и пассажирские зоны расширятся, а помещение станет удобнее для большого числа посетителей.

Завершить строительство диспетчерского комплекса планируют к 2029 году. Однако станция «Фрунзенская» должна вновь стать доступна пассажирам уже в мае 2027 года.