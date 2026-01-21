Забудьте о плитке над унитазом — это ловушка для денег: вот элегантный шкафчик, который откроет вам доступ к трубам без демонтажа

Проблема неэстетичных коммуникаций в туалетной комнате — будь то водопроводные трубы, бойлер или счетчики — знакома многим домовладельцам. Традиционное решение — зашивание всего плиткой за унитазом — таит в себе серьезный риск.

Никто не может дать гарантии на отсутствие протечек, а последующий демонтаж плитки ради ремонта обойдется “в копеечку”. Существует более практичный и элегантный выход — использование жалюзийных дверец.

Жалюзийные дверцы: практичность, которая всегда актуальна

Некоторые считают жалюзийные дверцы устаревшим элементом декора, однако многие дизайнеры настаивают на их вечной актуальности, делая акцент на их практичности и удобстве.

Эти конструкции позволяют создать своеобразный шкафчик, скрывающий коммуникации, при этом обеспечивая необходимую вентиляцию.

Кроме того, доступ к трубам для осмотра и ремонта остается максимально простым — это ключевое преимущество перед глухими конструкциями.

Выбор фурнитуры: крепление, которое держит

Вопрос крепления дверец стоит остро. Практика показала, что подойдет “практически любой вид петель”, однако есть фавориты, проверенные временем и ремонтом.

Наиболее часто используют так называемые ввертные петли. Их главное достоинство — простота монтажа.

“Ввертная конструкция легко монтируется, не требует навыков и особых инструментов”, — что идеально подходит для самостоятельного ремонта.

Помимо ввертных, существуют и другие рабочие варианты. Подходят также петли дверные накладные “бабочки” — они надежны и не требуют сложной врезки.

Для небольших дверок, например, над счетчиками, можно использовать “скрытые мини-петли”, которые продаются на маркетплейсах, хотя для их установки потребуется точно просверлить отверстия.

Обычные карточные петли также являются рабочим решением.

Для любителей максимально гладких фасадов подойдут современные петли с доводчиком. Однако здесь есть нюанс: следует выбирать “небольшого размера” модели.

Использование таких петель усложняет процесс монтажа, так как “нужно сделать стамеской углубление или использовать спец. инструмент мебельщиков: фрезер для петель”.

Над унитазом: создание функционального пространства

Жалюзийные дверцы позволяют легко смастерить шкаф над унитазом. Они бывают доступны в самых разных размерах, что позволяет подобрать вариант “на любое предпочтение”.

Это позволяет заменить устаревший пластиковый ревизионный лючок, который ставили “повсеместно”.

Даже более дорогие ревизионные люки, которые оформляли плиткой со скрытым механизмом, уступают по простоте доступа и эстетике жалюзийным решениям.

Защита от влаги: чем обработать дерево

Поскольку речь идет о помещении с повышенной влажностью — туалете, — защита деревянных дверец от влаги обязательна. Существует несколько способов обработки: морилка, воск, лак или краска.

Эксперты советуют использовать акриловую краску. Некоторые мастера рекомендуют красить “краской из баллончика”, но отмечают, что это “надо делать в открытом воздухе” для безопасности.

Для сохранения натуральной красоты материала можно применить лазурь, специальную пропитку или масло для дерева. Эти средства “сохранят текстуру и природный оттенок дерева”, обеспечивая долговечность конструкции.

