Срочно проверьте паспорт: эта отметка может «стоить» вам 25% пенсии

Нередко лица, достигшие пенсионного возраста, сталкиваются с неприятным открытием — размер их ежемесячного пособия ощутимо меньше ожидаемого.

Специалисты в области права настойчиво подчеркивают: заниженный размер пенсии — это не окончательный вердикт, а, скорее, повод для пристальной проверки документов.

Возможность восстановления финансовой справедливости и увеличения выплат вполне реальна.

История Людмилы: когда северный стаж был учтен неверно

Показательным примером служит история 59-летней жительницы Санкт-Петербурга, Людмилы. Оформив пенсию в 2020 году, она годами подозревала, что ее пособие занижено.

Десять из двадцати одного года трудового стажа женщина провела в суровых условиях Крайнего Севера, рассчитывая на существенное влияние этого фактора на итоговую сумму.

Однако в 2025 году ее ежемесячная пенсия составляла всего 15 400 рублей.

При определении размера пенсии ключевую роль играет соотношение между заработком гражданина и среднестатистической зарплатой по стране, используемое для расчета части выплат, относящихся к периоду до 2002 года.

После этой даты учитываются исключительно страховые отчисления.

Коэффициент, меняющий правила игры

Для большинства пенсионеров предельное значение зарплатного коэффициента, влияющего на расчет, составляет 1,2.

Однако для граждан, постоянно проживавших в северных регионах на 1 января 2002 года или имеющих необходимый северный стаж (пятнадцать лет на Крайнем Севере или двадцать лет в приравненных к нему местностях), этот показатель может быть увеличен — от 1,4 до 1,9.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о “секретной записи”.

Документальным подтверждением факта проживания в северном регионе является отметка о регистрации по месту жительства в паспорте, трудовые документы, свидетельство о временной регистрации, а при необходимости — решение суда.

Ошибка фонда и триумф перерасчета

В ситуации Людмилы выяснилось, что северный стаж учтен некорректно. По данным Центра защиты прав граждан, ее фактический зарплатный коэффициент должен был составить 1,357.

Тем не менее, Социальный фонд России (СФР) применил стандартное значение 1,2, что и привело к уменьшению выплат.

Эксперты установили, что в городе Воркута, где ранее проживала пенсионерка, действовал районный коэффициент 1,6, а значит, ее индивидуальный коэффициент должен был быть учтен в полном объеме.

После консультации с юристами и обращения в Социальный фонд, допущенная ошибка была признана. Размер ежемесячной пенсии был увеличен до 20 332 рублей.

Более того, женщине произвели выплату компенсации за предыдущие годы в размере 130 тысяч рублей — поскольку факт проживания Людмилы в Воркуте был подтвержден “соответствующей отметкой в паспорте”.

Алгоритм действий для перерасчета

Если гражданин полагает, что размер назначенной ему пенсии некорректен, следует немедленно обратиться в Социальный фонд России с заявлением о перерасчете.

В заявлении рекомендуется четко указать: изменения, произошедшие с размером пенсии с момента назначения; перечень учтенных и неучтенных периодов деятельности; информацию о стажевом коэффициенте.

После получения ответа от СФР, необходимо тщательно сопоставить информацию фонда о заработной плате и стаже с собственными данными, полученными у работодателя или в архивах.

Важно удостовериться в отсутствии пропусков в стаже и корректном учете всех льготных периодов.

Специалисты настоятельно советуют проверить нестраховые периоды — службу в армии или отпуск по уходу за ребенком.

В случае обнаружения ошибок или пропусков, заявление в СФР можно подать лично, по почте, через МФЦ или в личном кабинете на сайте фонда.

В соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Если ошибка была допущена самим фондом, перерасчет возможен за весь период неверных выплат.

