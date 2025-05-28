Секретные места Петербурга: где сделать самые лучшие фото в Северной столице

Фотографии на Дворцовой площади или в Эрмитаже уже никого не удивляют, поэтому лучше отправиться в необычные места для фотосессий в городе на Неве.

Петербург будто создан для того, чтобы делать красивые снимки на фоне исторических зданий и достопримечательностей. Здесь на каждом шагу можно найти что-то интересное, будь то величественные дворцы или уютные дворики.

Однако если хочется сделать незабываемые снимки и увидеть небанальные виды, то нужно отправляться в места, где получатся действительно эффектные фотографии.

Витебский вокзал

Именно там есть огромный зал с высокими потолками, украшенными витражами, а вокруг – мраморные колонны. Это не декорации к историческому фильму, а Витебский вокзал, старейший в России.

Он построен в стиле модерн и неоклассицизм, что делает его идеальным местом для винтажных и ретро-фотосессий. Здесь можно почувствовать себя героем романа начала XX века.

Оранжерея Таврического сада

Это просторное стеклянное здание, наполненное экзотическими растениями. Здесь круглый год зелено и растут цветы, что делает это место идеальным для свадебных и романтических фотосессий. Зимой особенно приятно оказаться в этом оазисе тепла и зелени.

Невская ратуша

Это современное здание с панорамными видами на Неву. Элегантные интерьеры делают это место популярным для съемок: именно здесь можно сделать стильные фотографии на фоне городских пейзажей.

Мост Бетанкура

Это современный урбанистический мост, который напоминает Бруклинский. Он идеально подходит для стрит- и хай-тек-фотосессий, особенно вечером, когда зажигаются огни.

Стеклянный дворик на Почтамтской

Стеклянный дворик на Почтамтской – это внутренний дворик с крышей из стекла и зелеными насаждениями, передает сайт Спутник.

Это необычная локация для портретных и семейных фотосессий. Здесь можно создать уютные и оригинальные кадры, скрытые от посторонних глаз.

Другие интересные места для фотосессий в Петербурге

Помимо вышеперечисленных мест, в Петербурге есть еще множество интересных локаций для фотосессий:

Дворы-колодцы. Узкие дворы со старинными фасадами создают уникальную атмосферу старого Петербурга. Васильевский остров. Здесь можно найти уникальные арки, старинные особняки и удивительные пространства. Мозаичный дворик. Яркий декор добавляет красок даже в самые серые дни. Ротонда на Гороховой. Одно из самых таинственных мест города, окутанное легендами.

Петербург – это город, в котором каждый может найти что-то для себя. Экспериментируйте и ищите новые ракурсы в необычных местах, чтобы воспоминание о городе на Неве сохранилось надолго.