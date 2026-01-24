Секретный путь на «Площадь Александра Невского-1»: как петербуржцам не застрять у закрытого эскалатора

С 26 января на станции Петербургского метрополитена, носящей имя Александра Невского и находящейся на Невско-Василеостровской линии, вводятся временные ограничения на вход.
Причиной является ремонт одного из эскалаторов, который затянется до 8 апреля этого года. Вход в первый вестибюль в будние дни будет доступен не во всё время: попасть на станцию с 17:50 до 19:00 не удастся.
Власти города сообщили, что при необходимости расписание ограничений может быть скорректировано. Для удобства пассажиров во время проведения работ открыт второй вестибюль этой же станции метро, находящийся поблизости.
Представители пресс-службы комитета по транспорту призвали пользующихся метрополитеном планировать свои поездки с учетом обновлённых правил входа.
Ранее сообщалось о готовности правительства Ленинградской области передать участки под строительство депо и нового наземного вестибюля для станции метро в Кудрово.
Регион также выразил поддержку выделению города средств из федерального бюджета на подготовку проекта по развитию метрополитена. Эти шаги направлены на улучшение транспортной инфраструктуры Петербурга и создание новых возможностей для пассажиров.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».